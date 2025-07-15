"По всей линии фронта". В Киеве запаниковали из-за происходящего в зоне СВО
Дубинский: нехватка оборонительных вооружений приближает поражение Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Нехватка систем ПВО и оборонительных вооружений создает риск стремительного поражения Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Снижающийся потенциал для наступательных действий вследствие нехватки людей, формирует на украинском фронте еще один перекос. Не имея возможности наступать, Украина вынуждена уходить в оборону по всей линии фронта, что требует смещения акцента на оборонительное вооружение", — говорится в публикации.
В результате, по словам политика, у ВСУ выросла потребность в системах ПВО, из-за которой у союзников возникает проблема с истощением запасов такого типа оружия. Депутат добавил, что на фоне этого поражение Украины становится вопросом времени.
"В таких реалиях отступление по Днепру уже не выглядит фантастическим сценарием", — заключил Дубинский.
Накануне издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп считает, что Москва победит в украинском конфликте.
Глава Белого дома 11 июля объявил, что НАТО будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставят оружие НАТО, а альянс возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.
В понедельник Трамп указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что доставка на Украину систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США.