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"По всей линии фронта". В Киеве запаниковали из-за происходящего в зоне СВО - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029231606.html
"По всей линии фронта". В Киеве запаниковали из-за происходящего в зоне СВО
"По всей линии фронта". В Киеве запаниковали из-за происходящего в зоне СВО - РИА Новости, 15.07.2025
"По всей линии фронта". В Киеве запаниковали из-за происходящего в зоне СВО
Нехватка систем ПВО и оборонительных вооружений создает риск стремительного поражения Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:54:00+03:00
2025-07-15T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Нехватка систем ПВО и оборонительных вооружений создает риск стремительного поражения Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Снижающийся потенциал для наступательных действий вследствие нехватки людей, формирует на украинском фронте еще один перекос. Не имея возможности наступать, Украина вынуждена уходить в оборону по всей линии фронта, что требует смещения акцента на оборонительное вооружение", — говорится в публикации.В результате, по словам политика, у ВСУ выросла потребность в системах ПВО, из-за которой у союзников возникает проблема с истощением запасов такого типа оружия. Депутат добавил, что на фоне этого поражение Украины становится вопросом времени."В таких реалиях отступление по Днепру уже не выглядит фантастическим сценарием", — заключил Дубинский.Накануне издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп считает, что Москва победит в украинском конфликте.Глава Белого дома 11 июля объявил, что НАТО будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставят оружие НАТО, а альянс возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.В понедельник Трамп указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что доставка на Украину систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029194379.html
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в мире, украина, александр дубинский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины
"По всей линии фронта". В Киеве запаниковали из-за происходящего в зоне СВО

Дубинский: нехватка оборонительных вооружений приближает поражение Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Нехватка систем ПВО и оборонительных вооружений создает риск стремительного поражения Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Снижающийся потенциал для наступательных действий вследствие нехватки людей, формирует на украинском фронте еще один перекос. Не имея возможности наступать, Украина вынуждена уходить в оборону по всей линии фронта, что требует смещения акцента на оборонительное вооружение", — говорится в публикации.
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В результате, по словам политика, у ВСУ выросла потребность в системах ПВО, из-за которой у союзников возникает проблема с истощением запасов такого типа оружия. Депутат добавил, что на фоне этого поражение Украины становится вопросом времени.
"В таких реалиях отступление по Днепру уже не выглядит фантастическим сценарием", — заключил Дубинский.
Накануне издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп считает, что Москва победит в украинском конфликте.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа
09:04
Глава Белого дома 11 июля объявил, что НАТО будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставят оружие НАТО, а альянс возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.
В понедельник Трамп указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что доставка на Украину систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийВооруженные силы Украины
 
 
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