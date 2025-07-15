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Пушков прокомментировал заявления Трампа о новой военной помощи Украине - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:19 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tramp-2029338157.html
Пушков прокомментировал заявления Трампа о новой военной помощи Украине
Пушков прокомментировал заявления Трампа о новой военной помощи Украине - РИА Новости, 15.07.2025
Пушков прокомментировал заявления Трампа о новой военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп хочет показать нежелание ухудшать отношения с Россией, но его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:19:00+03:00
2025-07-15T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
алексей пушков
марк рютте
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет показать нежелание ухудшать отношения с Россией, но его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в обратном направлении, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду. "Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 километров. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой. Но объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности", - написал Пушков в своем Telegram-канале. В понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM. Эти ракеты, по данным издания, могут быть переданы для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС. Трамп во вторник заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029330006.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, алексей пушков, марк рютте, нато, совет федерации рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Марк Рютте, НАТО, Совет Федерации РФ, F-16
Пушков прокомментировал заявления Трампа о новой военной помощи Украине

Сенатор Пушков: Трамп хочет показать нежелание ухудшать отношения с Россией

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет показать нежелание ухудшать отношения с Россией, но его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в обратном направлении, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп раскрыл, чью сторону занимает в конфликте России и Украины
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"Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 километров. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой. Но объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
В понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM. Эти ракеты, по данным издания, могут быть переданы для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС. Трамп во вторник заявил, что не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДональд ТрампАлексей ПушковМарк РюттеНАТОСовет Федерации РФF-16
 
 
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