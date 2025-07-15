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В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 15.07.2025 (обновлено: 16:41 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029271674.html
В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве
В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве - РИА Новости, 15.07.2025
В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве
Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:15:00+03:00
2025-07-15T16:41:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт."Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства", — говорится в заявлении Левитт, полученном телеканалом Fox News.Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп "неустанно работает" над окончанием конфликта на Украине.Сегодня газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам".Незадолго до этого газета Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ глава киевского режима попросил оружие.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/vsu-2029261781.html
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москва, в мире, дональд трамп
Москва, Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп
В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве

Белый дом: Дональд Трамп в разговоре с Зеленским не призывал к ударам по Москве

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
«
"Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства", — говорится в заявлении Левитт, полученном телеканалом Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп "неустанно работает" над окончанием конфликта на Украине.
Сегодня газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам".
Незадолго до этого газета Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ глава киевского режима попросил оружие.
Мы все это проходили — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров
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Ультиматум Трампа

В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваВ миреДональд Трамп
 
 
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