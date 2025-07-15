https://ria.ru/20250715/tramp-2029271674.html

В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве

В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве - РИА Новости, 15.07.2025

В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:15:00+03:00

2025-07-15T16:15:00+03:00

2025-07-15T16:41:00+03:00

москва

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029090301_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_7b5be8f9548144ebd8d420bb5bb60954.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт."Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства", — говорится в заявлении Левитт, полученном телеканалом Fox News.Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп "неустанно работает" над окончанием конфликта на Украине.Сегодня газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам".Незадолго до этого газета Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ глава киевского режима попросил оружие.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.

https://ria.ru/20250715/vsu-2029261781.html

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, в мире, дональд трамп