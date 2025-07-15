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В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве
В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве - РИА Новости, 15.07.2025
В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве
Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:15:00+03:00
2025-07-15T16:15:00+03:00
2025-07-15T16:41:00+03:00
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт."Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства", — говорится в заявлении Левитт, полученном телеканалом Fox News.Пресс-секретарь Белого дома также указала, что Трамп "неустанно работает" над окончанием конфликта на Украине.Сегодня газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам".Незадолго до этого газета Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ глава киевского режима попросил оружие.Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/vsu-2029261781.html
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москва, в мире, дональд трамп
Москва, Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп
В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве
Белый дом: Дональд Трамп в разговоре с Зеленским не призывал к ударам по Москве