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В США раскрыли, с каким призывом о Москве Трамп обратился к Зеленскому - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tramp-2029166684.html
В США раскрыли, с каким призывом о Москве Трамп обратился к Зеленскому
В США раскрыли, с каким призывом о Москве Трамп обратился к Зеленскому - РИА Новости, 15.07.2025
В США раскрыли, с каким призывом о Москве Трамп обратился к Зеленскому
Президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, пишет Washington Post. "Решимость Трампа надавить на Путина... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:29:00+03:00
2025-07-15T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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санкт-петербург
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, пишет Washington Post. "Решимость Трампа надавить на Путина была выражена в разговоре на прошлой неделе с &lt;…&gt; Владимиром Зеленским. Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве", — говорится в публикации.В ответ на это, тот потребовал дальнобойное оружие, указывает WP. В статье отмечается, что Трамп заявил о необходимости Украине "усилить давление на президента России Владимира Путина", причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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в мире, россия, москва, санкт-петербург, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В США раскрыли, с каким призывом о Москве Трамп обратился к Зеленскому

WP: Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Петербург

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, пишет Washington Post.

"Решимость Трампа надавить на Путина была выражена в разговоре на прошлой неделе с <…> Владимиром Зеленским. Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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В ответ на это, тот потребовал дальнобойное оружие, указывает WP.

В статье отмечается, что Трамп заявил о необходимости Украине "усилить давление на президента России Владимира Путина", причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.

Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваСанкт-ПетербургДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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