https://ria.ru/20250715/tramp-2029166684.html

В США раскрыли, с каким призывом о Москве Трамп обратился к Зеленскому

В США раскрыли, с каким призывом о Москве Трамп обратился к Зеленскому - РИА Новости, 15.07.2025

В США раскрыли, с каким призывом о Москве Трамп обратился к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, пишет Washington Post. "Решимость Трампа надавить на Путина... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:29:00+03:00

2025-07-15T09:29:00+03:00

2025-07-15T09:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

москва

санкт-петербург

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, пишет Washington Post. "Решимость Трампа надавить на Путина была выражена в разговоре на прошлой неделе с <…> Владимиром Зеленским. Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве", — говорится в публикации.В ответ на это, тот потребовал дальнобойное оружие, указывает WP. В статье отмечается, что Трамп заявил о необходимости Украине "усилить давление на президента России Владимира Путина", причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029159768.html

https://ria.ru/20250715/rossiya-2029157611.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, санкт-петербург, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин