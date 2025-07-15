В США раскрыли, с каким призывом о Москве Трамп обратился к Зеленскому
WP: Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Петербург
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, пишет Washington Post.
"Решимость Трампа надавить на Путина была выражена в разговоре на прошлой неделе с <…> Владимиром Зеленским. Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве", — говорится в публикации.
"Решимость Трампа надавить на Путина была выражена в разговоре на прошлой неделе с <…> Владимиром Зеленским. Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве", — говорится в публикации.
В ответ на это, тот потребовал дальнобойное оружие, указывает WP.
В статье отмечается, что Трамп заявил о необходимости Украине "усилить давление на президента России Владимира Путина", причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
В статье отмечается, что Трамп заявил о необходимости Украине "усилить давление на президента России Владимира Путина", причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.