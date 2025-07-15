Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве
FT: Трамп призывал Зеленского бить по Москве и Петербургу для давления на Россию
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал Киев бить по Москве и Петербургу для давления на Россию, утверждает Financial Times.
"Владимир, вы можете ударить по Москве? <...> Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу?" — цитирует газета источники, знакомые с деталями его разговора с Зеленским.
Незадолго до этого Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Трамп спросил, почему он не бьет по российской столице. Как отметило издание, в ответ Зеленский попросил оружие.
Собеседники FT добавили, что глава Белого дома рассматривает подобные удары как часть стратегии "заставить россиян почувствовать боль" и "вынудить сесть за стол переговоров".
Ультиматум Трампа
В понедельник президент США поставил Москве ультиматум: в 50-дневный срок заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.