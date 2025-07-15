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Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 15.07.2025 (обновлено: 16:19 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp--2029218235.html
Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве
Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве - РИА Новости, 15.07.2025
Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве
Президент США Дональд Трамп призывал Киев бить по Москве и Петербургу для давления на Россию, утверждает Financial Times. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:56:00+03:00
2025-07-15T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
санкт-петербург
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал Киев бить по Москве и Петербургу для давления на Россию, утверждает Financial Times."Владимир, вы можете ударить по Москве? &lt;...&gt; Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу?" — цитирует газета источники, знакомые с деталями его разговора с Зеленским.Собеседники FT добавили, что глава Белого дома рассматривает подобные удары как часть стратегии "заставить россиян почувствовать боль" и "вынудить сесть за стол переговоров". Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве ультиматум: в 50-дневный срок заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
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россия, москва, санкт-петербург, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, в мире, сша, дмитрий песков, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, США, Дмитрий Песков, Евросоюз
Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве

FT: Трамп призывал Зеленского бить по Москве и Петербургу для давления на Россию

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал Киев бить по Москве и Петербургу для давления на Россию, утверждает Financial Times.
"Владимир, вы можете ударить по Москве? <...> Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу?" — цитирует газета источники, знакомые с деталями его разговора с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа
12:45

Незадолго до этого Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Трамп спросил, почему он не бьет по российской столице. Как отметило издание, в ответ Зеленский попросил оружие.

Собеседники FT добавили, что глава Белого дома рассматривает подобные удары как часть стратегии "заставить россиян почувствовать боль" и "вынудить сесть за стол переговоров".
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ
07:59

Ультиматум Трампа

В понедельник президент США поставил Москве ультиматум: в 50-дневный срок заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваСанкт-ПетербургДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ миреСШАДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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