https://ria.ru/20250715/tramp--2029218235.html

Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве

Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве - РИА Новости, 15.07.2025

Американские СМИ узнали, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве

Президент США Дональд Трамп призывал Киев бить по Москве и Петербургу для давления на Россию, утверждает Financial Times. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:56:00+03:00

2025-07-15T12:56:00+03:00

2025-07-15T16:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

санкт-петербург

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3adb4b282751e205c8df079d600d74b8.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал Киев бить по Москве и Петербургу для давления на Россию, утверждает Financial Times."Владимир, вы можете ударить по Москве? <...> Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу?" — цитирует газета источники, знакомые с деталями его разговора с Зеленским.Собеседники FT добавили, что глава Белого дома рассматривает подобные удары как часть стратегии "заставить россиян почувствовать боль" и "вынудить сесть за стол переговоров". Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве ультиматум: в 50-дневный срок заключить мирное соглашение с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.

https://ria.ru/20250715/ssha-2029204454.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029153656.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

россия

москва

санкт-петербург

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, в мире, сша, дмитрий песков, евросоюз