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Суд оставил в силе приговор мужчине, обокравшему психотерапевта Курпатова - РИА Новости, 15.07.2025
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17:24 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sud-2029291941.html
Суд оставил в силе приговор мужчине, обокравшему психотерапевта Курпатова
Суд оставил в силе приговор мужчине, обокравшему психотерапевта Курпатова - РИА Новости, 15.07.2025
Суд оставил в силе приговор мужчине, обокравшему психотерапевта Курпатова
Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы на приговор помощнику доктора Андрея Курпатова Алексею Иевскому, который получил 6 лет... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:24:00+03:00
2025-07-15T17:24:00+03:00
происшествия
выборгский район
ленинградская область
андрей курпатов
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы на приговор помощнику доктора Андрея Курпатова Алексею Иевскому, который получил 6 лет колонии за кражи и мошенничество в отношении психотерапевта, оставил решение нижестоящего суда в силе в части срока лишения свободы, незначительно снизив размер гражданского иска, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Апелляционная инстанция приговор Куйбышевского районного суда... изменила, снизив размер материального ущерба до 35 474 778 рублей в отношении ИП "Курпатов", размер гражданского иска потерпевшего К. до 77 859 378 рублей, в остальном приговор оставлен без изменения", – говорится в сообщении. В декабре 2024 года судебная пресс-служба сообщала, что Иевского, признанного виновным в краже и мошенничестве, приговорили к 6 годам колонии общего режима. Также Куйбышевский райсуд удовлетворил гражданский иск на сумму более 78 миллионов рублей. Как отмечала пресс-служба судов, по версии следствия, Иевский под предлогом покупки для Курпатова Porsche Cayenne Coupe похитил со счета психотерапевта 9,3 миллиона рублей. Кроме того, он обвинялся в краже часов Breguet за 1,2 миллиона рублей, а также серег Mercury за 2,6 миллиона рублей. Также Иевский с мая 2020 года по август 2021 года под предлогом приобретения в собственность Курпатова долей в праве собственности на квартиру на набережной канала Грибоедова, а также четырех земельных участков в Выборгском районе Ленинградской области убедил Курпатова передать ему наличные на сумму более 33 миллионов рублей. Кроме того, как установил суд первой инстанции, Иевский убедил Курпатова зарегистрировать на него юрлицо с целью продажи онлайн-курсов психотерапевта. Согласно договоренности между ними, он должен был перечислить Курпатову около 112 миллионов рублей, но перечислил только около 76 миллионов рублей. Иевский не признал вину, уточняла в декабре судебная пресс-служба. В апелляционных жалобах Иевский и его защита просили отменить приговор суда первой инстанции и оправдать осужденного.
https://ria.ru/20250715/aferisty-2029200493.html
выборгский район
ленинградская область
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происшествия, выборгский район, ленинградская область, андрей курпатов, санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Выборгский район, Ленинградская область, Андрей Курпатов, Санкт-Петербургский городской суд
Суд оставил в силе приговор мужчине, обокравшему психотерапевта Курпатова

Суд оставил в силе приговор мужчине, осужденному за кражу у доктора Курпатова

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы на приговор помощнику доктора Андрея Курпатова Алексею Иевскому, который получил 6 лет колонии за кражи и мошенничество в отношении психотерапевта, оставил решение нижестоящего суда в силе в части срока лишения свободы, незначительно снизив размер гражданского иска, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Апелляционная инстанция приговор Куйбышевского районного суда... изменила, снизив размер материального ущерба до 35 474 778 рублей в отношении ИП "Курпатов", размер гражданского иска потерпевшего К. до 77 859 378 рублей, в остальном приговор оставлен без изменения", – говорится в сообщении.
В декабре 2024 года судебная пресс-служба сообщала, что Иевского, признанного виновным в краже и мошенничестве, приговорили к 6 годам колонии общего режима. Также Куйбышевский райсуд удовлетворил гражданский иск на сумму более 78 миллионов рублей.
Как отмечала пресс-служба судов, по версии следствия, Иевский под предлогом покупки для Курпатова Porsche Cayenne Coupe похитил со счета психотерапевта 9,3 миллиона рублей. Кроме того, он обвинялся в краже часов Breguet за 1,2 миллиона рублей, а также серег Mercury за 2,6 миллиона рублей.
Также Иевский с мая 2020 года по август 2021 года под предлогом приобретения в собственность Курпатова долей в праве собственности на квартиру на набережной канала Грибоедова, а также четырех земельных участков в Выборгском районе Ленинградской области убедил Курпатова передать ему наличные на сумму более 33 миллионов рублей.
Кроме того, как установил суд первой инстанции, Иевский убедил Курпатова зарегистрировать на него юрлицо с целью продажи онлайн-курсов психотерапевта. Согласно договоренности между ними, он должен был перечислить Курпатову около 112 миллионов рублей, но перечислил только около 76 миллионов рублей.
Иевский не признал вину, уточняла в декабре судебная пресс-служба. В апелляционных жалобах Иевский и его защита просили отменить приговор суда первой инстанции и оправдать осужденного.
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ПроисшествияВыборгский районЛенинградская областьАндрей КурпатовСанкт-Петербургский городской суд
 
 
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