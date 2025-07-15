https://ria.ru/20250715/snos-2029290010.html
В Петербурге паркинг обрушился на автосервис
В Петербурге паркинг обрушился на автосервис - РИА Новости, 15.07.2025
В Петербурге паркинг обрушился на автосервис
Стена паркинга в Транспортном переулке в Санкт-Петербурге обрушилась на здание автосервиса, люди не пострадали, по факту инцидента организована проверка,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:21:00+03:00
2025-07-15T17:21:00+03:00
2025-07-15T17:25:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Стена паркинга в Транспортном переулке в Санкт-Петербурге обрушилась на здание автосервиса, люди не пострадали, по факту инцидента организована проверка, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. Как отмечается, по данным СМИ, во вторник при проведении работ по сносу паркинга в Транспортном переулке его стена обрушилась на здание автосервиса, расположенное рядом. Никто не пострадал. "По данному факту следственным отделом по Центральному району... проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ). Следователи работают на месте происшествия", - говорится в сообщении. В рамках проверки будут установлены обстоятельства инцидента, а также лица, ответственные за проведение соответствующих работ.
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
В Петербурге паркинг обрушился на автосервис
В Петербурге стена паркинга при сносе обрушилась на здание автосервиса