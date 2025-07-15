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Словакия предложила ЕК перенести голосование по санкциям против России
Словакия предложила ЕК перенести голосование по санкциям против России - РИА Новости, 15.07.2025
Словакия предложила ЕК перенести голосование по санкциям против России
Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против РФ с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года, РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:30:00+03:00
2025-07-15T20:30:00+03:00
2025-07-15T20:30:00+03:00
словакия
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санкции в отношении россии
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БРАТИСЛАВА, 15 июл – РИА Новости. Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против РФ с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года, сообщил во вторник премьер Роберт Фицо. "Представителю Словакии в ЕК было поручено сегодня (во вторник – ред.) запросить перенос голосования по 18-му пакету санкций с учётом политической обстановки в Словакии. Лучшим решением в сложившейся ситуации было бы предоставление Словакии исключения, позволяющего ей выполнять контракт с российским "Газпромом" до срока его окончания в 2034 году. В настоящее время это в принципе отвергается Еврокомиссией, поскольку реализация данного предложения противоречила бы сути антироссийских санкций", - написал Фицо в соцсети Facebook*. К своему сообщению Фицо приложил копию письма главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по поводу возникшей ситуации. "Еврокомиссия может реализовать своё предложение даже без Словакии, поскольку у неё нет права вето. Еврокомиссия предлагает нам определённые гарантии (по поставкам газа – ред.) только потому, что мы отказываемся поддержать 18-й пакет санкций против РФ, требующий единогласного решения", - отметил Фицо. По словам премьера, правительственная коалиция отвергает предложение Еврокомиссии о прекращении поставок российского газа с 2028 года. При этом ЕК готова вести переговоры о гарантиях, которые обеспечат Словацкой Республике некоторое спокойствие в поставках газа после 2028 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250610/slovakiya-2022128893.html
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словакия, россия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, газпром, санкции в отношении россии, в мире
Словакия, Россия, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Газпром, Санкции в отношении России, В мире
Словакия предложила ЕК перенести голосование по санкциям против России
Словакия предложила перенести голосование по 18-му пакету санкций против России