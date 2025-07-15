https://ria.ru/20250715/slovakija-2029327833.html

Словакия предложила ЕК перенести голосование по санкциям против России

Словакия предложила ЕК перенести голосование по санкциям против России - РИА Новости, 15.07.2025

Словакия предложила ЕК перенести голосование по санкциям против России

Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против РФ с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года, РИА Новости, 15.07.2025

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2025-07-15T20:30:00+03:00

2025-07-15T20:30:00+03:00

словакия

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роберт фицо

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

газпром

санкции в отношении россии

в мире

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БРАТИСЛАВА, 15 июл – РИА Новости. Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против РФ с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года, сообщил во вторник премьер Роберт Фицо. "Представителю Словакии в ЕК было поручено сегодня (во вторник – ред.) запросить перенос голосования по 18-му пакету санкций с учётом политической обстановки в Словакии. Лучшим решением в сложившейся ситуации было бы предоставление Словакии исключения, позволяющего ей выполнять контракт с российским "Газпромом" до срока его окончания в 2034 году. В настоящее время это в принципе отвергается Еврокомиссией, поскольку реализация данного предложения противоречила бы сути антироссийских санкций", - написал Фицо в соцсети Facebook*. К своему сообщению Фицо приложил копию письма главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по поводу возникшей ситуации. "Еврокомиссия может реализовать своё предложение даже без Словакии, поскольку у неё нет права вето. Еврокомиссия предлагает нам определённые гарантии (по поставкам газа – ред.) только потому, что мы отказываемся поддержать 18-й пакет санкций против РФ, требующий единогласного решения", - отметил Фицо. По словам премьера, правительственная коалиция отвергает предложение Еврокомиссии о прекращении поставок российского газа с 2028 года. При этом ЕК готова вести переговоры о гарантиях, которые обеспечат Словацкой Республике некоторое спокойствие в поставках газа после 2028 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250610/slovakiya-2022128893.html

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словакия, россия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, газпром, санкции в отношении россии, в мире