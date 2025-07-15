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В Елабуге запретили прокат электросамокатов - РИА Новости, 15.07.2025
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20:34 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/samokaty-2029329453.html
В Елабуге запретили прокат электросамокатов
В Елабуге запретили прокат электросамокатов - РИА Новости, 15.07.2025
В Елабуге запретили прокат электросамокатов
Исполком Елабуги в Татарстане запретил прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку в городе для них нет необходимой инфраструктуры, сообщили РИА... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:34:00+03:00
2025-07-15T20:34:00+03:00
общество
авто
елабуга
благовещенск
амурская область
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КАЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Исполком Елабуги в Татарстане запретил прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку в городе для них нет необходимой инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Елабужского муниципального района. С этой недели власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты. Запрет был введен в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня. Также им введены штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ. "Инфраструктура нашего города на сегодня не готова к подобному виду транспорта - должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой, знаками", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя исполкома Елабужского района Эльмиру Ахмадееву. Сейчас, по ее словам, движение электросамокатов по тротуарам мешает движению пешеходов и небезопасно как для них, так и для самокатчиков. "В связи с этим на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение о запрете проката средств индивидуальной мобильности", - сказала Ахмадеева, подчеркнув, что жизнь и безопасность детей дороже. В мае текущего года исполком Казани внес изменения в схему размещения пунктов проката электросамокатов - с этого сезона запрещена их парковка в центре города. Ранее горожане жаловались на небезопасную езду пользователей СИМ и хаотично припаркованные самокаты в центре, где узкие тротуары и большой пешеходный трафик.
https://ria.ru/20250611/sud-2022202992.html
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общество, авто, елабуга, благовещенск, амурская область
Общество, Авто, Елабуга, Благовещенск, Амурская область
В Елабуге запретили прокат электросамокатов

Исполком Елабуги в Татарстане запретил прокат электросамокатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамокаты
Самокаты - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Исполком Елабуги в Татарстане запретил прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку в городе для них нет необходимой инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Елабужского муниципального района.
С этой недели власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты. Запрет был введен в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня. Также им введены штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ.
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"Инфраструктура нашего города на сегодня не готова к подобному виду транспорта - должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой, знаками", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя исполкома Елабужского района Эльмиру Ахмадееву.
Сейчас, по ее словам, движение электросамокатов по тротуарам мешает движению пешеходов и небезопасно как для них, так и для самокатчиков.
"В связи с этим на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение о запрете проката средств индивидуальной мобильности", - сказала Ахмадеева, подчеркнув, что жизнь и безопасность детей дороже.
В мае текущего года исполком Казани внес изменения в схему размещения пунктов проката электросамокатов - с этого сезона запрещена их парковка в центре города. Ранее горожане жаловались на небезопасную езду пользователей СИМ и хаотично припаркованные самокаты в центре, где узкие тротуары и большой пешеходный трафик.
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ОбществоАвтоЕлабугаБлаговещенскАмурская область
 
 
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