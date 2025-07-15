Рютте рассказал об обязательстве НАТО увеличить расходы на оборону
Рютте: увеличение оборонных расходов позволит создать больше рабочих мест в США
© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News признал, что обязательство стран-членов альянса увеличить оборонные расходы позволит, в первую очередь, создать больше рабочих мест в США.
"Прямое влияние - если бы я жил в Америке - это больше рабочих мест для среднего класса, потому что это означает больше производственных линий в великой оборонно-промышленной базе здесь, в США", - заявил он.
Рютте добавил, что увеличение военных расходов выгодно и Европе, однако подчеркнул, что обязательство членов НАТО повысить свои оборонные бюджеты не менее чем до 5% ВВП является "крупнейшим внешнеполитическим успехом" президента США Дональда Трампа.
В то же время, генсек альянса сообщил, что по состоянию на начало 2025 года семь-восемь членов НАТО так и не смогли достичь предыдущего минимального уровня расходов в 2% ВВП, а Испания, по мнению Рютте, "никогда не сможет" нарастить оборонный бюджет до требуемого уровня.
В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.