Рейтинг@Mail.ru
Рютте рассказал об обязательстве НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ryutte-2029135909.html
Рютте рассказал об обязательстве НАТО увеличить расходы на оборону
Рютте рассказал об обязательстве НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 15.07.2025
Рютте рассказал об обязательстве НАТО увеличить расходы на оборону
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News признал, что обязательство стран-членов альянса увеличить оборонные расходы позволит, в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:30:00+03:00
2025-07-15T02:30:00+03:00
в мире
сша
европа
испания
марк рютте
дональд трамп
педро санчес
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983382385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27dee8bdf34a14fa0081f7a45537aa56.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News признал, что обязательство стран-членов альянса увеличить оборонные расходы позволит, в первую очередь, создать больше рабочих мест в США. "Прямое влияние - если бы я жил в Америке - это больше рабочих мест для среднего класса, потому что это означает больше производственных линий в великой оборонно-промышленной базе здесь, в США", - заявил он. Рютте добавил, что увеличение военных расходов выгодно и Европе, однако подчеркнул, что обязательство членов НАТО повысить свои оборонные бюджеты не менее чем до 5% ВВП является "крупнейшим внешнеполитическим успехом" президента США Дональда Трампа. В то же время, генсек альянса сообщил, что по состоянию на начало 2025 года семь-восемь членов НАТО так и не смогли достичь предыдущего минимального уровня расходов в 2% ВВП, а Испания, по мнению Рютте, "никогда не сможет" нарастить оборонный бюджет до требуемого уровня. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://ria.ru/20250715/nato-2029135148.html
https://ria.ru/20250714/tramp-2029106966.html
сша
европа
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983382385_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18f4e2558c42f7f42bbd6f2fb829dbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, испания, марк рютте, дональд трамп, педро санчес, нато
В мире, США, Европа, Испания, Марк Рютте, Дональд Трамп, Педро Санчес, НАТО
Рютте рассказал об обязательстве НАТО увеличить расходы на оборону

Рютте: увеличение оборонных расходов позволит создать больше рабочих мест в США

© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News признал, что обязательство стран-членов альянса увеличить оборонные расходы позволит, в первую очередь, создать больше рабочих мест в США.
"Прямое влияние - если бы я жил в Америке - это больше рабочих мест для среднего класса, потому что это означает больше производственных линий в великой оборонно-промышленной базе здесь, в США", - заявил он.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
За американское оружие Киеву заплатят европейцы, заявил Рютте
02:17
Рютте добавил, что увеличение военных расходов выгодно и Европе, однако подчеркнул, что обязательство членов НАТО повысить свои оборонные бюджеты не менее чем до 5% ВВП является "крупнейшим внешнеполитическим успехом" президента США Дональда Трампа.
В то же время, генсек альянса сообщил, что по состоянию на начало 2025 года семь-восемь членов НАТО так и не смогли достичь предыдущего минимального уровня расходов в 2% ВВП, а Испания, по мнению Рютте, "никогда не сможет" нарастить оборонный бюджет до требуемого уровня.
В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп
Вчера, 19:50
 
В миреСШАЕвропаИспанияМарк РюттеДональд ТрампПедро СанчесНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала