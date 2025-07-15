https://ria.ru/20250715/ryutte-2029135909.html

Рютте рассказал об обязательстве НАТО увеличить расходы на оборону

Рютте рассказал об обязательстве НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 15.07.2025

Рютте рассказал об обязательстве НАТО увеличить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News признал, что обязательство стран-членов альянса увеличить оборонные расходы позволит, в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T02:30:00+03:00

2025-07-15T02:30:00+03:00

2025-07-15T02:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News признал, что обязательство стран-членов альянса увеличить оборонные расходы позволит, в первую очередь, создать больше рабочих мест в США. "Прямое влияние - если бы я жил в Америке - это больше рабочих мест для среднего класса, потому что это означает больше производственных линий в великой оборонно-промышленной базе здесь, в США", - заявил он. Рютте добавил, что увеличение военных расходов выгодно и Европе, однако подчеркнул, что обязательство членов НАТО повысить свои оборонные бюджеты не менее чем до 5% ВВП является "крупнейшим внешнеполитическим успехом" президента США Дональда Трампа. В то же время, генсек альянса сообщил, что по состоянию на начало 2025 года семь-восемь членов НАТО так и не смогли достичь предыдущего минимального уровня расходов в 2% ВВП, а Испания, по мнению Рютте, "никогда не сможет" нарастить оборонный бюджет до требуемого уровня. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://ria.ru/20250715/nato-2029135148.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029106966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, европа, испания, марк рютте, дональд трамп, педро санчес, нато