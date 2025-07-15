https://ria.ru/20250715/rossiya-2029333862.html

На Западе раскрыли, какой вызов Россия бросила США

На Западе раскрыли, какой вызов Россия бросила США - РИА Новости, 15.07.2025

На Западе раскрыли, какой вызов Россия бросила США

Российская космическая ракета "Амур-СПГ" имеет все шансы обеспечить России лидерство в космосе, пишет The National Interest. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:20:00+03:00

2025-07-15T21:20:00+03:00

2025-07-15T21:21:00+03:00

россия

владимир путин

роскосмос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российская космическая ракета "Амур-СПГ" имеет все шансы обеспечить России лидерство в космосе, пишет The National Interest."Россия и Китай хотят лишить Америку преимущества, каким является использование многоразовых ракет. Москве как минимум отчасти удалось достичь этой непростой цели. Российскую (многоразовую. — Прим. ред.) ракету "Амур-СПГ" разработала государственная корпорация "Роскосмос"",— говорится в материале.Издание отмечает, что ракета "Амур-СПГ" была разработана с целью превратить Россию в конкурентоспособного игрока в мировой космической отрасли.Ракету "Амур-СПГ" проектируют с 2020 года. Она должна иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Ожидается, что первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты построят на космодроме Восточный в Амурской области. "Амур-СПГ" сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн.Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов 17 июня сообщил об утверждении Национального проекта по космосу Советом при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. В Нацпроект войдут группировки спутников дистанционного зондирования Земли, связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, управления дронами, разработка метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ", работа по увеличению точности ГЛОНАСС. Каждый действующий федеральный проект, связанный с космонавтикой, теперь согласован с Нацпроектом. Минфин одобрил финансирование нацпроекта в размере около 4,4 триллиона рублей до 2036 года.​Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия гордится уникальными достижениями в космосе и будет формировать долгосрочные планы в этой сфере

https://ria.ru/20250603/bakanov-2020715680.html

https://ria.ru/20250128/kosmos-1995855663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, роскосмос, в мире