https://ria.ru/20250715/ran-2029246006.html

Красников рассказал о сотрудничестве РАН с зарубежными коллегами

Красников рассказал о сотрудничестве РАН с зарубежными коллегами - РИА Новости, 15.07.2025

Красников рассказал о сотрудничестве РАН с зарубежными коллегами

Российская академия наук продолжает сотрудничество с зарубежными коллегами, заявил глава РАН Геннадий Красников на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:34:00+03:00

2025-07-15T14:34:00+03:00

2025-07-15T14:34:00+03:00

наука

россия

геннадий красников

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская академия наук продолжает сотрудничество с зарубежными коллегами, заявил глава РАН Геннадий Красников на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "У нас развивается совместная международная деятельность", - сказал Красников. "Контакты в области науки с коллегами продолжаются, да?", - уточнил Путин. "Продолжаются", - подтвердил Красников.

https://ria.ru/20250221/putin-2000879107.html

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2025

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россия, геннадий красников, владимир путин, российская академия наук