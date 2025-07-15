https://ria.ru/20250715/ran-2029246006.html
Красников рассказал о сотрудничестве РАН с зарубежными коллегами
Красников рассказал о сотрудничестве РАН с зарубежными коллегами - РИА Новости, 15.07.2025
Красников рассказал о сотрудничестве РАН с зарубежными коллегами
Российская академия наук продолжает сотрудничество с зарубежными коллегами, заявил глава РАН Геннадий Красников на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:34:00+03:00
2025-07-15T14:34:00+03:00
2025-07-15T14:34:00+03:00
наука
россия
геннадий красников
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская академия наук продолжает сотрудничество с зарубежными коллегами, заявил глава РАН Геннадий Красников на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "У нас развивается совместная международная деятельность", - сказал Красников. "Контакты в области науки с коллегами продолжаются, да?", - уточнил Путин. "Продолжаются", - подтвердил Красников.
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россия, геннадий красников, владимир путин, российская академия наук
Наука, Россия, Геннадий Красников, Владимир Путин, Российская академия наук
Красников рассказал о сотрудничестве РАН с зарубежными коллегами
Глава РАН Красников: сотрудничество с зарубежными коллегами продолжается