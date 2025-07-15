Красников рассказал Путину об исследованиях в области гиперзвука
Красников: специалисты РАН получили уникальные результаты в области гиперзвука
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи. 15 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи. 15 июля 2025
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, получен уникальный результат в области гиперзвука, эти исследования востребованы и согласованы с генеральными конструкторами, сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Шестая программа - это фундаментальные научные исследования для обороны и безопасности страны. Мы ее запустили в конце 2023 года, у нас ее давно не было... Надо сказать, что она сделана очень правильно, а все исследования востребованы, и они согласованы с генеральными конструкторами по вооружению и генеральными технологиями, которые утверждены... Я потом отдельно вам еще доложу по итогам шестой программы, потому что уникальный результат получил по гиперзвуку и по другим работам", - сказал Красников.
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