https://ria.ru/20250715/ran-2029238123.html

Красников рассказал Путину об исследованиях в области гиперзвука

Красников рассказал Путину об исследованиях в области гиперзвука - РИА Новости, 15.07.2025

Красников рассказал Путину об исследованиях в области гиперзвука

Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, получен уникальный результат в области гиперзвука, эти РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:18:00+03:00

2025-07-15T14:18:00+03:00

2025-07-15T14:36:00+03:00

наука

российская академия наук

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, получен уникальный результат в области гиперзвука, эти исследования востребованы и согласованы с генеральными конструкторами, сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным."Шестая программа - это фундаментальные научные исследования для обороны и безопасности страны. Мы ее запустили в конце 2023 года, у нас ее давно не было... Надо сказать, что она сделана очень правильно, а все исследования востребованы, и они согласованы с генеральными конструкторами по вооружению и генеральными технологиями, которые утверждены... Я потом отдельно вам еще доложу по итогам шестой программы, потому что уникальный результат получил по гиперзвуку и по другим работам", - сказал Красников.

https://ria.ru/20241122/rossiya-1985109334.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

российская академия наук