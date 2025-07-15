https://ria.ru/20250715/pvo-2029143409.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Силы ПВО в пригороде и одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:12:00+03:00

2025-07-15T05:12:00+03:00

2025-07-15T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО в пригороде и одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев. Он добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990034598.html

воронежская область

воронеж

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Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)