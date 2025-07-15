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В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Силы ПВО в пригороде и одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:12:00+03:00
2025-07-15T05:12:00+03:00
2025-07-15T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО в пригороде и одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев. Он добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников