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Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит - РИА Новости, 15.07.2025
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18:30 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/putin-2029311889.html
Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит
Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит - РИА Новости, 15.07.2025
Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит
Президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу принять участие в первом российско-арабском саммите в Москве,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:30:00+03:00
2025-07-15T18:30:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу принять участие в первом российско-арабском саммите в Москве, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы очень надеемся, что его величество примет участие в первом российско-арабском саммите в Москве, который состоится 15 октября текущего года. Наш президент Владимир Владимирович Путин направил своё личное приглашение его величеству. Надеемся, что у него будет такая возможность посетить саммит", - сказала спикер СФ в ходе встречи с председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом. По словам Матвиенко, успешным был визит короля Бахрейна Хамада Бен Иса Аль Халифа в Россию в мае прошлого года. "Установились хорошие доверительные отношения между лидерами наших стран, его величеством королём и президентом России. И, конечно же, они задают тон всему комплексу многосторонних наших связей", - сказала политик. Тогда в ходе визита были достигнуты серьёзные договорённости, которые придали дополнительный, существенный импульс развитию взаимовыгодного диалога стран, отметила она. "Также хочу особо отметить, что для нас была огромная честь принимать в Совете Федерации его величество короля Бахрейна. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самый тёплый привет и наилучшее пожелание его величеству", - сказала политик. Матвиенко напомнила, что в этом году исполняется 35 лет установления дипломатических отношений между странами. "Думаю, что ваш визит, безусловно, станет новой страницей в истории наших межпарламентских связей.. Мы сегодня с вами подпишем меморандум о взаимопонимании между верхними палатами наших парламентов", - сказала политик. Она полагает, что документ даст дополнительные возможности для расширения сотрудничества.
https://ria.ru/20250624/situatsiya-2025059818.html
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россия, бахрейн, москва, валентина матвиенко, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, совет федерации рф, в мире
Россия, Бахрейн, Москва, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Совет Федерации РФ, В мире
Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит

Матвиенко: Путин направил королю Бахрейна приглашение посетить саммит в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу принять участие в первом российско-арабском саммите в Москве, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы очень надеемся, что его величество примет участие в первом российско-арабском саммите в Москве, который состоится 15 октября текущего года. Наш президент Владимир Владимирович Путин направил своё личное приглашение его величеству. Надеемся, что у него будет такая возможность посетить саммит", - сказала спикер СФ в ходе встречи с председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом.
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По словам Матвиенко, успешным был визит короля Бахрейна Хамада Бен Иса Аль Халифа в Россию в мае прошлого года. "Установились хорошие доверительные отношения между лидерами наших стран, его величеством королём и президентом России. И, конечно же, они задают тон всему комплексу многосторонних наших связей", - сказала политик.
Тогда в ходе визита были достигнуты серьёзные договорённости, которые придали дополнительный, существенный импульс развитию взаимовыгодного диалога стран, отметила она. "Также хочу особо отметить, что для нас была огромная честь принимать в Совете Федерации его величество короля Бахрейна. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самый тёплый привет и наилучшее пожелание его величеству", - сказала политик.
Матвиенко напомнила, что в этом году исполняется 35 лет установления дипломатических отношений между странами.
"Думаю, что ваш визит, безусловно, станет новой страницей в истории наших межпарламентских связей.. Мы сегодня с вами подпишем меморандум о взаимопонимании между верхними палатами наших парламентов", - сказала политик. Она полагает, что документ даст дополнительные возможности для расширения сотрудничества.
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РоссияБахрейнМоскваВалентина МатвиенкоВладимир ПутинХамад бен Иса Аль ХалифаСовет Федерации РФВ мире
 
 
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