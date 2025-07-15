Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит
Матвиенко: Путин направил королю Бахрейна приглашение посетить саммит в Москве
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу принять участие в первом российско-арабском саммите в Москве, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы очень надеемся, что его величество примет участие в первом российско-арабском саммите в Москве, который состоится 15 октября текущего года. Наш президент Владимир Владимирович Путин направил своё личное приглашение его величеству. Надеемся, что у него будет такая возможность посетить саммит", - сказала спикер СФ в ходе встречи с председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом.
По словам Матвиенко, успешным был визит короля Бахрейна Хамада Бен Иса Аль Халифа в Россию в мае прошлого года. "Установились хорошие доверительные отношения между лидерами наших стран, его величеством королём и президентом России. И, конечно же, они задают тон всему комплексу многосторонних наших связей", - сказала политик.
Тогда в ходе визита были достигнуты серьёзные договорённости, которые придали дополнительный, существенный импульс развитию взаимовыгодного диалога стран, отметила она. "Также хочу особо отметить, что для нас была огромная честь принимать в Совете Федерации его величество короля Бахрейна. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самый тёплый привет и наилучшее пожелание его величеству", - сказала политик.
Матвиенко напомнила, что в этом году исполняется 35 лет установления дипломатических отношений между странами.
"Думаю, что ваш визит, безусловно, станет новой страницей в истории наших межпарламентских связей.. Мы сегодня с вами подпишем меморандум о взаимопонимании между верхними палатами наших парламентов", - сказала политик. Она полагает, что документ даст дополнительные возможности для расширения сотрудничества.