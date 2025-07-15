https://ria.ru/20250715/putin-2029311889.html

Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит

Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит - РИА Новости, 15.07.2025

Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит

Президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу принять участие в первом российско-арабском саммите в Москве,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:30:00+03:00

2025-07-15T18:30:00+03:00

2025-07-15T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу принять участие в первом российско-арабском саммите в Москве, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы очень надеемся, что его величество примет участие в первом российско-арабском саммите в Москве, который состоится 15 октября текущего года. Наш президент Владимир Владимирович Путин направил своё личное приглашение его величеству. Надеемся, что у него будет такая возможность посетить саммит", - сказала спикер СФ в ходе встречи с председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом. По словам Матвиенко, успешным был визит короля Бахрейна Хамада Бен Иса Аль Халифа в Россию в мае прошлого года. "Установились хорошие доверительные отношения между лидерами наших стран, его величеством королём и президентом России. И, конечно же, они задают тон всему комплексу многосторонних наших связей", - сказала политик. Тогда в ходе визита были достигнуты серьёзные договорённости, которые придали дополнительный, существенный импульс развитию взаимовыгодного диалога стран, отметила она. "Также хочу особо отметить, что для нас была огромная честь принимать в Совете Федерации его величество короля Бахрейна. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самый тёплый привет и наилучшее пожелание его величеству", - сказала политик. Матвиенко напомнила, что в этом году исполняется 35 лет установления дипломатических отношений между странами. "Думаю, что ваш визит, безусловно, станет новой страницей в истории наших межпарламентских связей.. Мы сегодня с вами подпишем меморандум о взаимопонимании между верхними палатами наших парламентов", - сказала политик. Она полагает, что документ даст дополнительные возможности для расширения сотрудничества.

https://ria.ru/20250624/situatsiya-2025059818.html

https://ria.ru/20250620/bahrejn-2024324712.html

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россия, бахрейн, москва, валентина матвиенко, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, совет федерации рф, в мире