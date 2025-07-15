https://ria.ru/20250715/premiya-2029339459.html

В Москве прошла первая национальная премия "Страну меняют люди"

В Москве прошла первая национальная премия "Страну меняют люди" - РИА Новости, 15.07.2025

В Москве прошла первая национальная премия "Страну меняют люди"

Первая национальная премия "Страну меняют люди" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T22:48:00+03:00

2025-07-15T22:48:00+03:00

2025-07-15T22:48:00+03:00

культура

россия

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зарядье

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

светлана чупшева

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первая национальная премия "Страну меняют люди" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие состоялось во вторник на площадке концертного зала "Зарядье". "Всего год назад президент Российской Федерации Владимир Путин предложил в рамках наблюдательного совета АСИ (Агентства стратегических инициатив) отметить активных граждан, людей, которые своим делом, своими идеями, своими проектами делают жизнь в нашей стране лучше", - сказала в ходе своего выступления глава АСИ Светлана Чупшева. В свою очередь сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко обратила внимание на возможности тиражирования таких проектов по всей стране. Как отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, лауреаты первой премии ежедневно создают возможности для РФ. "Кто-то прорывает границы науки, кто-то создает успешные бизнесы, кто-то меняет мир вокруг себя для улучшения жизни людей. Но вас всех объединяет одно: вы здесь сейчас действуете каждый день, не ждете идеальных условий. Вы создаете настоящее и будущее России. Я рад за каждого лауреата премии, но особенно трепетно в сердце, (что) сегодня в зале 100 человек, участников и победителей президентской платформы "Россия – страна возможностей", которые продолжают созидать и создавать в экосистеме Россию", - сказал он. На первой премии "Страну меняют люди" выступили ведущие российские артисты: звезда мировой оперы, знаменитый бас Ильдар Абдрзаков, премьер и прима-балерина Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, Хор Сретенского монастыря и многие другие. Лауреатам первой премии вручили медали и нагрудные знаки. Премия проходит по поручению президента России Владимира Путина. Награды получают ученые, врачи, волонтеры, предприниматели и военные, чьи проекты укрепляют технологический суверенитет, развивают экономику и помогают людям.

https://ria.ru/20250715/putin-2029333141.html

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россия, москва, зарядье, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, светлана чупшева, инна святенко, общество