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В Москве прошла первая национальная премия "Страну меняют люди" - РИА Новости, 15.07.2025
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Культура
 
22:48 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/premiya-2029339459.html
В Москве прошла первая национальная премия "Страну меняют люди"
В Москве прошла первая национальная премия "Страну меняют люди" - РИА Новости, 15.07.2025
В Москве прошла первая национальная премия "Страну меняют люди"
Первая национальная премия "Страну меняют люди" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:48:00+03:00
2025-07-15T22:48:00+03:00
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россия
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зарядье
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
светлана чупшева
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первая национальная премия "Страну меняют люди" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие состоялось во вторник на площадке концертного зала "Зарядье". "Всего год назад президент Российской Федерации Владимир Путин предложил в рамках наблюдательного совета АСИ (Агентства стратегических инициатив) отметить активных граждан, людей, которые своим делом, своими идеями, своими проектами делают жизнь в нашей стране лучше", - сказала в ходе своего выступления глава АСИ Светлана Чупшева. В свою очередь сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко обратила внимание на возможности тиражирования таких проектов по всей стране. Как отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, лауреаты первой премии ежедневно создают возможности для РФ. "Кто-то прорывает границы науки, кто-то создает успешные бизнесы, кто-то меняет мир вокруг себя для улучшения жизни людей. Но вас всех объединяет одно: вы здесь сейчас действуете каждый день, не ждете идеальных условий. Вы создаете настоящее и будущее России. Я рад за каждого лауреата премии, но особенно трепетно в сердце, (что) сегодня в зале 100 человек, участников и победителей президентской платформы "Россия – страна возможностей", которые продолжают созидать и создавать в экосистеме Россию", - сказал он. На первой премии "Страну меняют люди" выступили ведущие российские артисты: звезда мировой оперы, знаменитый бас Ильдар Абдрзаков, премьер и прима-балерина Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, Хор Сретенского монастыря и многие другие. Лауреатам первой премии вручили медали и нагрудные знаки. Премия проходит по поручению президента России Владимира Путина. Награды получают ученые, врачи, волонтеры, предприниматели и военные, чьи проекты укрепляют технологический суверенитет, развивают экономику и помогают людям.
https://ria.ru/20250715/putin-2029333141.html
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россия, москва, зарядье, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, светлана чупшева, инна святенко, общество
Культура, Россия, Москва, Зарядье, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин, Светлана Чупшева, Инна Святенко, Общество
В Москве прошла первая национальная премия "Страну меняют люди"

В "Зарядье" в Москве состоялась первая национальная премия "Страну меняют люди"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонцертный зал "Зарядье"
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Концертный зал "Зарядье". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первая национальная премия "Страну меняют люди" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие состоялось во вторник на площадке концертного зала "Зарядье".
«
"Всего год назад президент Российской Федерации Владимир Путин предложил в рамках наблюдательного совета АСИ (Агентства стратегических инициатив) отметить активных граждан, людей, которые своим делом, своими идеями, своими проектами делают жизнь в нашей стране лучше", - сказала в ходе своего выступления глава АСИ Светлана Чупшева.
В свою очередь сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко обратила внимание на возможности тиражирования таких проектов по всей стране.
Как отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, лауреаты первой премии ежедневно создают возможности для РФ.
"Кто-то прорывает границы науки, кто-то создает успешные бизнесы, кто-то меняет мир вокруг себя для улучшения жизни людей. Но вас всех объединяет одно: вы здесь сейчас действуете каждый день, не ждете идеальных условий. Вы создаете настоящее и будущее России. Я рад за каждого лауреата премии, но особенно трепетно в сердце, (что) сегодня в зале 100 человек, участников и победителей президентской платформы "Россия – страна возможностей", которые продолжают созидать и создавать в экосистеме Россию", - сказал он.
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На первой премии "Страну меняют люди" выступили ведущие российские артисты: звезда мировой оперы, знаменитый бас Ильдар Абдрзаков, премьер и прима-балерина Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, Хор Сретенского монастыря и многие другие.
Лауреатам первой премии вручили медали и нагрудные знаки. Премия проходит по поручению президента России Владимира Путина. Награды получают ученые, врачи, волонтеры, предприниматели и военные, чьи проекты укрепляют технологический суверенитет, развивают экономику и помогают людям.
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