https://ria.ru/20250715/poshliny-2029140548.html

Ответные пошлины ЕС против США затронут авиацию и бурбон, пишут СМИ

Ответные пошлины ЕС против США затронут авиацию и бурбон, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025

Ответные пошлины ЕС против США затронут авиацию и бурбон, пишут СМИ

Второй пакет ответных пошлин Евросоюза против США включает контрмеры в сфере авиации и автотранспорта, включая запчасти, а также пошлины против бурбона ,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:13:00+03:00

2025-07-15T04:13:00+03:00

2025-07-15T04:13:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

марош шефчович

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урсула фон дер ляйен

евросоюз

politico

еврокомиссия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Второй пакет ответных пошлин Евросоюза против США включает контрмеры в сфере авиации и автотранспорта, включая запчасти, а также пошлины против бурбона , сообщает газета Politico со ссылкой на предварительный список попадающих под ограничения товаров в ее распоряжении. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович 14 июля сообщил, что Европейская комиссия представила странам ЕС свое предложение по второму пакету контрмер, которые могут быть введены в начале августа в случае отсутствия соглашения с Вашингтоном. Второй пакет ответных пошлин ЕС охватывает американские товары на общую сумму около 72 миллиардов евро. "Европейский союз рассматривает введение пошлин против американских товаров... в рамках второго пакета контрмер, включающего авиатранспорт, автомобили и автозапчасти... Список включает бурбон", - говорится в материале издания. По данным газеты, подавляющая часть продукции относится к промышленному сектору, и лишь малая часть - к аграрному. На первую приходится 65,7 миллиарда евро, а на вторую - 6,4 миллиарда. Самая "дорогая" позиция - авиатранспорт и запчасти к нему, они "стоят" почти 11 миллиардов евро. "Затем следует машинное оборудование, за ним идут автомобили и автозапчасти, химическая продукция и пластик, медицинские устройства и оборудование, электрооборудование и промышленные товары", - сообщает Politico. По информации издания, более ранний вариант списка затрагивал американские товары на общую сумму 95 миллиардов евро. Ранее ЕС согласовал первый пакет контрмер, он затронет порядка 21 миллиарда евро импорта из США. Его введение было отложено до 1 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029095559.html

https://ria.ru/20250708/poshliny-2027840248.html

https://ria.ru/20250714/poshliny-2029000038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вашингтон (штат), марош шефчович, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, politico, еврокомиссия, в мире