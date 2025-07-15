https://ria.ru/20250715/peterburg-2029338649.html

Жителя Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду на моноколесе

Жителя Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду на моноколесе - РИА Новости, 15.07.2025

Жителя Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду на моноколесе

Мировой судья в Санкт-Петербурге на 1,5 года лишил водительских прав местного жителя, который в нетрезвом виде ехал на моноколесе по Великому Новгороду,... РИА Новости, 15.07.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Мировой судья в Санкт-Петербурге на 1,5 года лишил водительских прав местного жителя, который в нетрезвом виде ехал на моноколесе по Великому Новгороду, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале. "Лишили мы тут прав человека по 12.8 КоАП РФ. Звучит как "за управление ТС (транспортным средством – ред.) в состоянии опьянения. А управлял мой сегодняшний герой моноколесом", – написала она. Как пояснила руководитель судебной пресс-службы Петербурга, 49-летний мужчина, будучи в Великом Новгороде, в состоянии опьянения передвигался на моноколесе мощностью 1,9 тысячи ватт. По результатам освидетельствования содержание алкоголя составило 0,255 миллиграмма на литр. "Суд отметил, что вышеуказанное моноколесо, с точки зрения действующего законодательства, является ТС", – добавила Лебедева. По ее словам, мировой судья судебного участка N°87 лишила местного жителя прав на 1,5 года и назначила штраф в 45 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250708/shtraf-1794625929.html

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авто, санкт-петербург, великий новгород, россия, происшествия, водительские права, водитель, общество, алкоголь