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Жителя Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду на моноколесе - РИА Новости, 15.07.2025
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22:25 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/peterburg-2029338649.html
Жителя Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду на моноколесе
Жителя Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду на моноколесе - РИА Новости, 15.07.2025
Жителя Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду на моноколесе
Мировой судья в Санкт-Петербурге на 1,5 года лишил водительских прав местного жителя, который в нетрезвом виде ехал на моноколесе по Великому Новгороду,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:25:00+03:00
2025-07-15T22:25:00+03:00
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россия
происшествия
водительские права
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Мировой судья в Санкт-Петербурге на 1,5 года лишил водительских прав местного жителя, который в нетрезвом виде ехал на моноколесе по Великому Новгороду, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале. "Лишили мы тут прав человека по 12.8 КоАП РФ. Звучит как "за управление ТС (транспортным средством – ред.) в состоянии опьянения. А управлял мой сегодняшний герой моноколесом", – написала она. Как пояснила руководитель судебной пресс-службы Петербурга, 49-летний мужчина, будучи в Великом Новгороде, в состоянии опьянения передвигался на моноколесе мощностью 1,9 тысячи ватт. По результатам освидетельствования содержание алкоголя составило 0,255 миллиграмма на литр. "Суд отметил, что вышеуказанное моноколесо, с точки зрения действующего законодательства, является ТС", – добавила Лебедева. По ее словам, мировой судья судебного участка N°87 лишила местного жителя прав на 1,5 года и назначила штраф в 45 тысяч рублей.
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авто, санкт-петербург, великий новгород, россия, происшествия, водительские права, водитель, общество, алкоголь
Авто, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Россия, Происшествия, Водительские права, Водитель, Общество, Алкоголь
Жителя Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду на моноколесе

Петербуржца на 1,5 года лишили водительских прав за пьяную езду на моноколесе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Мировой судья в Санкт-Петербурге на 1,5 года лишил водительских прав местного жителя, который в нетрезвом виде ехал на моноколесе по Великому Новгороду, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.
«
"Лишили мы тут прав человека по 12.8 КоАП РФ. Звучит как "за управление ТС (транспортным средством – ред.) в состоянии опьянения. А управлял мой сегодняшний герой моноколесом", – написала она.
Как пояснила руководитель судебной пресс-службы Петербурга, 49-летний мужчина, будучи в Великом Новгороде, в состоянии опьянения передвигался на моноколесе мощностью 1,9 тысячи ватт. По результатам освидетельствования содержание алкоголя составило 0,255 миллиграмма на литр.
"Суд отметил, что вышеуказанное моноколесо, с точки зрения действующего законодательства, является ТС", – добавила Лебедева.
По ее словам, мировой судья судебного участка N°87 лишила местного жителя прав на 1,5 года и назначила штраф в 45 тысяч рублей.
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АвтоСанкт-ПетербургВеликий НовгородРоссияПроисшествияВодительские праваВодительОбществоАлкоголь
 
 
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