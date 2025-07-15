https://ria.ru/20250715/pentagon-2029337465.html

В Пентагоне рассказали о сделке по поставкам оружия Украине

В Пентагоне рассказали о сделке по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 15.07.2025

В Пентагоне рассказали о сделке по поставкам оружия Украине

Сделка по поставкам США оружия Украине на деньги европейских союзников пока еще находится на ранней стадии, заявил официальный представитель Пентагона Шон... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T22:13:00+03:00

2025-07-15T22:13:00+03:00

2025-07-15T22:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Сделка по поставкам США оружия Украине на деньги европейских союзников пока еще находится на ранней стадии, заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Наши европейские союзники взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону. Частью этой сделки является закупка американского оружия, произведенного в Америке, чтобы помочь Украине… Насколько я понимаю, эта сделка находится на очень ранней стадии", - сказал Парнелл в интервью политическому активисту Чарли Кирку. Вместе с тем Парнелл выразил уверенность, что различные государства-члены НАТО "всецело поддерживают" предложенную схему, предоставляя свои ресурсы, которые затем будут направлены на поставки оружия Украине и "возврат денег в казну США". В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250715/politico-2029158794.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029155276.html

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