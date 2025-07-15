Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, на что направлено партнерство России и Китая - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/partnerstvo-2029180579.html
В Совфеде рассказали, на что направлено партнерство России и Китая
В Совфеде рассказали, на что направлено партнерство России и Китая - РИА Новости, 15.07.2025
В Совфеде рассказали, на что направлено партнерство России и Китая
Партнерство России и Китая ориентировано на развитие и формирование мира справедливости и процветания, не направлено против третьих стран и альянсов, заявил РИА РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:39:00+03:00
2025-07-15T10:39:00+03:00
россия
китай
европа
марк рютте
сергей перминов
владимир путин
нато
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Партнерство России и Китая ориентировано на развитие и формирование мира справедливости и процветания, не направлено против третьих стран и альянсов, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Китай может "заставить" Россию напасть на Европу. По его словам, если Китай двинется на Тайвань, то заставит Россию двинуться на Европу. Рютте в интервью телеканалу Fox News, пояснил, что Китай поддерживает российскую спецоперацию на Украине, чтобы иметь "рычаг давления" на Москву в этом вопросе. Генсек НАТО добавил, что США должны быть заинтересованы в обеспечении безопасности в Атлантике, Арктике и Европе. "На курсах фантастов господин Рютте был бы лучшим учеником", - сказал РИА Новости Перминов. По его словам, партнерство России и Китая, что очевидно всем рационально мыслящим политикам мира, ориентировано в первую очередь на развитие и формирование мира справедливости и процветания. Сенатор добавил, что партнерство Москвы и Пекина "не направлено против третьих стран и альянсов, а носит исключительно позитивный характер достижения значимых целей экономического развития". Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250715/kitay-2029150112.html
https://ria.ru/20250705/nato-2027400361.html
россия
китай
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, европа, марк рютте, сергей перминов, владимир путин, нато, совет федерации рф
Россия, Китай, Европа, Марк Рютте, Сергей Перминов, Владимир Путин, НАТО, Совет Федерации РФ
В Совфеде рассказали, на что направлено партнерство России и Китая

Сенатор Перминов: партнерство России и Китая не направлено против третьих стран

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Партнерство России и Китая ориентировано на развитие и формирование мира справедливости и процветания, не направлено против третьих стран и альянсов, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Китай может "заставить" Россию напасть на Европу. По его словам, если Китай двинется на Тайвань, то заставит Россию двинуться на Европу. Рютте в интервью телеканалу Fox News, пояснил, что Китай поддерживает российскую спецоперацию на Украине, чтобы иметь "рычаг давления" на Москву в этом вопросе. Генсек НАТО добавил, что США должны быть заинтересованы в обеспечении безопасности в Атлантике, Арктике и Европе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин
07:00
"На курсах фантастов господин Рютте был бы лучшим учеником", - сказал РИА Новости Перминов.
По его словам, партнерство России и Китая, что очевидно всем рационально мыслящим политикам мира, ориентировано в первую очередь на развитие и формирование мира справедливости и процветания.
Сенатор добавил, что партнерство Москвы и Пекина "не направлено против третьих стран и альянсов, а носит исключительно позитивный характер достижения значимых целей экономического развития".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и Китая
5 июля, 19:05
 
РоссияКитайЕвропаМарк РюттеСергей ПерминовВладимир ПутинНАТОСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала