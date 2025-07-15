В Совфеде рассказали, на что направлено партнерство России и Китая
Сенатор Перминов: партнерство России и Китая не направлено против третьих стран
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Партнерство России и Китая ориентировано на развитие и формирование мира справедливости и процветания, не направлено против третьих стран и альянсов, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Китай может "заставить" Россию напасть на Европу. По его словам, если Китай двинется на Тайвань, то заставит Россию двинуться на Европу. Рютте в интервью телеканалу Fox News, пояснил, что Китай поддерживает российскую спецоперацию на Украине, чтобы иметь "рычаг давления" на Москву в этом вопросе. Генсек НАТО добавил, что США должны быть заинтересованы в обеспечении безопасности в Атлантике, Арктике и Европе.
"На курсах фантастов господин Рютте был бы лучшим учеником", - сказал РИА Новости Перминов.
По его словам, партнерство России и Китая, что очевидно всем рационально мыслящим политикам мира, ориентировано в первую очередь на развитие и формирование мира справедливости и процветания.
Сенатор добавил, что партнерство Москвы и Пекина "не направлено против третьих стран и альянсов, а носит исключительно позитивный характер достижения значимых целей экономического развития".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".