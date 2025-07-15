https://ria.ru/20250715/partnerstvo-2029180579.html

В Совфеде рассказали, на что направлено партнерство России и Китая

В Совфеде рассказали, на что направлено партнерство России и Китая - РИА Новости, 15.07.2025

В Совфеде рассказали, на что направлено партнерство России и Китая

Партнерство России и Китая ориентировано на развитие и формирование мира справедливости и процветания, не направлено против третьих стран и альянсов, заявил РИА РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:39:00+03:00

2025-07-15T10:39:00+03:00

2025-07-15T10:39:00+03:00

россия

китай

европа

марк рютте

сергей перминов

владимир путин

нато

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Партнерство России и Китая ориентировано на развитие и формирование мира справедливости и процветания, не направлено против третьих стран и альянсов, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Китай может "заставить" Россию напасть на Европу. По его словам, если Китай двинется на Тайвань, то заставит Россию двинуться на Европу. Рютте в интервью телеканалу Fox News, пояснил, что Китай поддерживает российскую спецоперацию на Украине, чтобы иметь "рычаг давления" на Москву в этом вопросе. Генсек НАТО добавил, что США должны быть заинтересованы в обеспечении безопасности в Атлантике, Арктике и Европе. "На курсах фантастов господин Рютте был бы лучшим учеником", - сказал РИА Новости Перминов. По его словам, партнерство России и Китая, что очевидно всем рационально мыслящим политикам мира, ориентировано в первую очередь на развитие и формирование мира справедливости и процветания. Сенатор добавил, что партнерство Москвы и Пекина "не направлено против третьих стран и альянсов, а носит исключительно позитивный характер достижения значимых целей экономического развития". Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250715/kitay-2029150112.html

https://ria.ru/20250705/nato-2027400361.html

россия

китай

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, европа, марк рютте, сергей перминов, владимир путин, нато, совет федерации рф