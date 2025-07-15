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ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий ее подразделений до 185 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:06:00+03:00
2025-07-15T12:06:00+03:00
2025-07-15T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий ее подразделений до 185 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Темировка и Полтавка Запорожской области."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - добавляется в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки