Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 15.07.2025 (обновлено: 12:10 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/mo-2029204127.html
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий ее подразделений до 185 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:06:00+03:00
2025-07-15T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий ее подразделений до 185 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Темировка и Полтавка Запорожской области."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - добавляется в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad51ced4a9765fa78f1b08422b9b2c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий ее подразделений до 185 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Темировка и Полтавка Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - добавляется в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала