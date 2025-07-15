https://ria.ru/20250715/mo-2029204127.html

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий ее подразделений до 185 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:06:00+03:00

2025-07-15T12:06:00+03:00

2025-07-15T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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запорожская область

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Воскресенка в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий ее подразделений до 185 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Темировка и Полтавка Запорожской области."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - добавляется в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

донецкая народная республика

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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область