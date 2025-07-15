Рейтинг@Mail.ru
Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 15.07.2025 (обновлено: 09:18 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029150794.html
Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина
Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему устное послание от президента РФ Владимира Путина, говорится в РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:14:00+03:00
2025-07-15T09:18:00+03:00
россия
си цзиньпин
в мире
китай
сергей лавров
шос
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029159064_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c47ce576ebf9a77977361a12554b5520.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему устное послание от президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ."Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией", - говорится в сообщении МИД.С российской стороны были также затронуты отдельные актуальные темы международной и региональной повестки."Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба. Си Цзиньпин дал высокую оценку состоянию двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией", - добавили в МИД РФ.Во вторник в китайском Тяньцзине проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС. Председатель КНР вначале провел встречу со всеми главами МИД, участвующими в заседании ШОС, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029148953.html
https://ria.ru/20250704/rossiya-2027276906.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029159064_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f7ced52eec494267d089570dbb222467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, си цзиньпин, в мире, китай, сергей лавров, шос, владимир путин
Россия, Си Цзиньпин, В мире, Китай, Сергей Лавров, ШОС, Владимир Путин
Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина

Лавров передал председателю Си Цзиньпину устное послание от Путина

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему устное послание от президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ.
"Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией", - говорится в сообщении МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Лавров провел встречу с Си Цзиньпином
06:39
С российской стороны были также затронуты отдельные актуальные темы международной и региональной повестки.
"Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба. Си Цзиньпин дал высокую оценку состоянию двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией", - добавили в МИД РФ.
Во вторник в китайском Тяньцзине проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС. Председатель КНР вначале провел встречу со всеми главами МИД, участвующими в заседании ШОС, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Смогут выбраться". В Китае внезапно высказались о России и США
4 июля, 18:55
 
РоссияСи ЦзиньпинВ миреКитайСергей ЛавровШОСВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала