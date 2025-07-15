Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина
Лавров передал председателю Си Цзиньпину устное послание от Путина
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему устное послание от президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ.
"Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией", - говорится в сообщении МИД.
С российской стороны были также затронуты отдельные актуальные темы международной и региональной повестки.
"Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба. Си Цзиньпин дал высокую оценку состоянию двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией", - добавили в МИД РФ.
Во вторник в китайском Тяньцзине проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС. Председатель КНР вначале провел встречу со всеми главами МИД, участвующими в заседании ШОС, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.