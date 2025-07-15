https://ria.ru/20250715/lavrov-2029150794.html

Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина

Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему устное послание от президента РФ Владимира Путина, говорится в РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:14:00+03:00

2025-07-15T07:14:00+03:00

2025-07-15T09:18:00+03:00

россия

си цзиньпин

в мире

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сергей лавров

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владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему устное послание от президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ."Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией", - говорится в сообщении МИД.С российской стороны были также затронуты отдельные актуальные темы международной и региональной повестки."Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба. Си Цзиньпин дал высокую оценку состоянию двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией", - добавили в МИД РФ.Во вторник в китайском Тяньцзине проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС. Председатель КНР вначале провел встречу со всеми главами МИД, участвующими в заседании ШОС, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029148953.html

https://ria.ru/20250704/rossiya-2027276906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, си цзиньпин, в мире, китай, сергей лавров, шос, владимир путин