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Лавров провел встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.07.2025
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06:39 15.07.2025 (обновлено: 12:02 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029148953.html
Лавров провел встречу с Си Цзиньпином
Лавров провел встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров провел встречу с Си Цзиньпином
Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили на встрече в Тяньцзине развитие отношений Москвы и Пекина, передает корреспондент... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:39:00+03:00
2025-07-15T12:02:00+03:00
китай
си цзиньпин
сергей лавров
шос
в мире
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ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили на встрече в Тяньцзине развитие отношений Москвы и Пекина, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник там проходит заседание глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества.Китайский лидер пообщался со всеми министрами, участвующими в мероприятии. Позже он отдельно провел переговоры с российской делегацией во главе с Лавровым, который передал Си Цзиньпину послание от президента Владимира Путина.Председатель КНР призвал Москву и Пекин:Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250713/kitaj-2028900479.html
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китай, си цзиньпин, сергей лавров, шос, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин
Китай, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, ШОС, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин
Лавров провел встречу с Си Цзиньпином

Лавров провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
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ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили на встрече в Тяньцзине развитие отношений Москвы и Пекина, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник там проходит заседание глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества.
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Китайский лидер пообщался со всеми министрами, участвующими в мероприятии. Позже он отдельно провел переговоры с российской делегацией во главе с Лавровым, который передал Си Цзиньпину послание от президента Владимира Путина.
Председатель КНР призвал Москву и Пекин:
  • продолжать реализовывать договоренности;
  • защищать безопасность и интересы развития двух стран;
  • укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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КитайСи ЦзиньпинСергей ЛавровШОСВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Путин
 
 
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