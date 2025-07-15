https://ria.ru/20250715/lavrov-2029148953.html

Лавров провел встречу с Си Цзиньпином

Лавров провел встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров провел встречу с Си Цзиньпином

Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили на встрече в Тяньцзине развитие отношений Москвы и Пекина, передает корреспондент... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:39:00+03:00

2025-07-15T06:39:00+03:00

2025-07-15T12:02:00+03:00

китай

си цзиньпин

сергей лавров

шос

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

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ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили на встрече в Тяньцзине развитие отношений Москвы и Пекина, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник там проходит заседание глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества.Китайский лидер пообщался со всеми министрами, участвующими в мероприятии. Позже он отдельно провел переговоры с российской делегацией во главе с Лавровым, который передал Си Цзиньпину послание от президента Владимира Путина.Председатель КНР призвал Москву и Пекин:Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250713/kitaj-2028900479.html

https://ria.ru/20250626/peregovory-2025611779.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, си цзиньпин, сергей лавров, шос, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин