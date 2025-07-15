https://ria.ru/20250715/lavrov-2029148953.html
Лавров провел встречу с Си Цзиньпином
Лавров провел встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров провел встречу с Си Цзиньпином
Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили на встрече в Тяньцзине развитие отношений Москвы и Пекина, передает корреспондент... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:39:00+03:00
2025-07-15T06:39:00+03:00
2025-07-15T12:02:00+03:00
китай
си цзиньпин
сергей лавров
шос
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили на встрече в Тяньцзине развитие отношений Москвы и Пекина, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник там проходит заседание глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества.Китайский лидер пообщался со всеми министрами, участвующими в мероприятии. Позже он отдельно провел переговоры с российской делегацией во главе с Лавровым, который передал Си Цзиньпину послание от президента Владимира Путина.Председатель КНР призвал Москву и Пекин:Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250713/kitaj-2028900479.html
https://ria.ru/20250626/peregovory-2025611779.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, сергей лавров, шос, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин
Китай, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, ШОС, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин
Лавров провел встречу с Си Цзиньпином
Лавров провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили на встрече в Тяньцзине развитие отношений Москвы и Пекина, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник там проходит заседание глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества.
Китайский лидер пообщался со всеми министрами, участвующими в мероприятии. Позже он отдельно провел переговоры с российской делегацией во главе с Лавровым, который передал Си Цзиньпину
послание от президента Владимира Путина.
Председатель КНР призвал Москву и Пекин:
- продолжать реализовывать договоренности;
- защищать безопасность и интересы развития двух стран;
- укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.