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Люксы "Гранд Экспресса" Москва — Петербург оснастили "умными купе"

Люксы "Гранд Экспресса" Москва — Петербург оснастили "умными купе" - РИА Новости, 15.07.2025

Люксы "Гранд Экспресса" Москва — Петербург оснастили "умными купе"

Люксы поезда "Гранд Экспресс", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, оснастили бортовой системой "умное купе", сообщил генеральный директор... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:55:00+03:00

2025-07-15T23:55:00+03:00

2025-07-15T23:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Люксы поезда "Гранд Экспресс", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, оснастили бортовой системой "умное купе", сообщил генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. "Мы продолжаем следить за последними инженерными решениями. Все знаем про систему "умный дом". Вот мы решили, что и там, где мы путешествуем, она тоже должна быть. По сути, это просто система управления микроклиматом, система управления освещением. Ну, и плюс ко всему прочему вы также с планшета сможете заказать еду из вагона-ресторана. То есть эта система облегчает нам наши путешествия в поезде", - сказал он журналистам. Ганов отметил, что система "умное купе" внедряется в поезде "Гранд Экспресс" поэтапно. "Мы поэтапно ее начали внедрять, как раз в 20-летие (поезда). Сейчас она в ряде классов уже есть, но в течение ближайшего времени будет во всем поезде", - сказал он. По данным компании, в настоящее время все люксы поезда "Гранд Экспресс" подключены к новой бортовой системе "умное купе". Сейчас эта технология позволяет регулировать температуру воздуха и яркость освещения одним касанием на индивидуальной цифровой панели. В дальнейшем через поездной гаджет можно будет заказать блюда из вагона-ресторана, трансфер от вокзала, вызвать проводника. Ганов напомнил, что "Гранд Экспресс" - первый частный поезд в России. 15 июля 2005 года он связал железнодорожным сообщением Санкт-Петербург и Москву. "Этому поезду 20 лет. Это первый частный поезд в стране, который курсирует между Санкт-Петербургом и Москвой каждую ночь. И мы придумали, что это отель на колесах, и, собственно говоря, он это звание несет все эти 20 лет. У него 8 классов обслуживания... Но тем не менее он рассчитан на разный кошелек пассажиров. Это поезд для особенных случаев. То есть мы понимаем, мы его так и позиционировали, что у каждого из нас есть памятные даты, у каждого из нас есть желание сделать своим близким подарок. Это как раз тот случай, когда можно с комфортом переместиться ночью из Санкт-Петербурга в Москву, например, и при этом хорошо провести время в нашем поезде", - сказал гендиректор компании. Во вторник в честь 20-й годовщины своего первого рейса флагманский поезд "Гранд Экспресс" железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сделал праздничную остановку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. По случаю своего юбилея поезд прибыл на перрон не ночью, как обычно, а днем. В честь дня рождения поезда на платформе Московского вокзала впервые прошла торжественная свадебная церемония для нескольких пар. Ее провел начальник поезда. Ближе к полуночи "Гранд Экспресс" отправится в рейс. "Гранд Экспресс" - первый в истории страны пассажирский поезд категории люкс. Он задумывался как "отель на колесах". Специально для этого поезда были разработаны вагоны нового типа, где в каждом купе оборудовали санузел. Составы поезда №53/54 почти синхронно отправляются в полночь из Москвы и Санкт-Петербурга, едут без остановок и прибывают в конечную точку маршрута, когда в крупнейших мегаполисах страны начинается деловая жизнь. В "Гранд Экспрессе" 8 классов обслуживания - от стандартного купе до роскошных люксов ("Гранд Империал" и "Гранд де Люкс" (вагон-салон)).

https://ria.ru/20250715/rzhd-2029341525.html

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