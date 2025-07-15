https://ria.ru/20250715/krab-2029158577.html

В Приморском океанариуме поселился необычный краб

В Приморском океанариуме поселился необычный краб - РИА Новости, 15.07.2025

В Приморском океанариуме поселился необычный краб

Необычный краб-стригун с расцветкой панциря в горошек из Охотского моря поселился в Приморском океанариуме, сообщает учреждение. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:02:00+03:00

2025-07-15T09:02:00+03:00

2025-07-15T15:13:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл — РИА Новости. Необычный краб-стригун с расцветкой панциря в горошек из Охотского моря поселился в Приморском океанариуме, сообщает учреждение. "Новый обитатель экспозиции "Берингово и Японское моря" — краб-стригун Chionoecetes opilio, покрытый крапчатым узором. Он тоже попал в аквариум благодаря сотрудничеству научно-образовательного комплекса с промысловиками. Помимо контрастных бордовых пятнышек на розовато-песочном фоне, это ракообразное привлекает внимание красивым перламутровым блеском клешней", — говорится в сообщении. Краба-стригуна с гороховым принтом на панцире из Охотского моря передала в Приморский океанариум компания "Русский Краб". Обитатель холодных северных вод Дальневосточного региона известен под тремя названиями: краб-стригун, опилио и снежный краб. Этот вид встречается в Беринговом, Чукотском, Карском и Охотском морях на глубинах до 200 метров. В последние годы он также распространился на восток Баренцева моря, куда был занесен с балластными водами. В отличие от более крупных камчатских крабов, опилио являются настоящими крабами, а не крабоидными. Если камчатские крабы ведут миграционный образ жизни, то стригуны предпочитают оставаться на месте. Они собираются в большие группы в защищенных местах, таких как узкие проливы, и ведут спокойный образ жизни — их годовой радиус перемещения обычно не превышает 40 километров. "Что же касается его яркой внешности — для этого вида вариабельность окраски не является чем-то уникальным, особенно в период линьки. А по некоторым признакам, необычное ракообразное готовится линять", — заявил ведущий специалист отдела содержания дальневосточных гидробионтов Тарас Пуйшо. Опилио можно считать долгожителями среди крабов: они достигают половой зрелости примерно к четырем годам и могут жить до 19 лет. Этот вид является объектом промысла, но разрешается ловить только самцов, которые в два раза крупнее самок, с диаметром панциря более 15 сантиметров. Тем не менее численность краба-стригуна не подвержена резким колебаниям, отчасти благодаря репродуктивной стратегии, основанной на большом количестве потомства. Одна самка может произвести около 150 тысяч икринок, а самец в период нереста способен оплодотворить нескольких самок. Кроме того, самка имеет возможность запасать семя в специальных органах и использовать по мере необходимости. Оплодотворенную икру она вынашивает от одного до трех лет, прежде чем из нее вылупятся личинки. Краб-стригун, который появился в экспозиции "Берингово и Охотское моря", был выловлен в Охотском море и провел около двух месяцев на карантине в научно-адаптационном корпусе (НАКе). После того как специалисты удостоверились, что животное освоилось в новых условиях и хорошо питается, его перевели в главный корпус. "В Приморском океанариуме "краба в горошек" кормят и мясом, и рыбой, и моллюсками, но предпочитают давать кальмар — в этом случае не замутняется вода, да и ракообразное поедает этот корм с большим удовольствием", — добавил Пуйшо. В экспозиции Приморского океанариума в рамках соглашения о сотрудничестве с ГК "Русский Краб" уже появились особь камчатского краба (Paralithodes camtschaticus) розово-оранжевой окраски, три особи краба-стригуна Бэрди (Chionoecetes bairdi), а в НАКе — несколько кладок икры липаровых рыб, которым специалисты создали все условия для развития и выклева молоди.

https://ria.ru/20250325/kuznechiki-2007133329.html

https://ria.ru/20250115/kukumarija-albinos-1993859693.html

https://ria.ru/20241227/okeanarium-1991579496.html

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Ольга Фомченкова

охотское море, баренцево море, приморский океанариум, общество, приморский край