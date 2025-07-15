https://ria.ru/20250715/kosachev-2029175928.html

Косачев обвинил НАТО в генерировании новых угроз безопасности

Косачев обвинил НАТО в генерировании новых угроз безопасности - РИА Новости, 15.07.2025

Косачев обвинил НАТО в генерировании новых угроз безопасности

Политика расширения НАТО генерирует новые угрозы европейской и глобальной безопасности, а не Россия и Китай, как об этом пытаются заявить в альянсе, сказал РИА... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Политика расширения НАТО генерирует новые угрозы европейской и глобальной безопасности, а не Россия и Китай, как об этом пытаются заявить в альянсе, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Китай может "заставить" Россию напасть на Европу. По его словам, если Китай двинется на Тайвань, то заставит Россию двинуться на Европу. Рютте в интервью телеканалу Fox News, пояснил, что Китай поддерживает российскую спецоперацию на Украине, чтобы иметь "рычаг давления" на Москву в этом вопросе. Генсек НАТО добавил, что США должны быть заинтересованы в обеспечении безопасности в Атлантике, Арктике и Европе. "Именно безответственная и дестабилизирующая политика расширения НАТО на Восток, всё ближе к российским, а через своих партнеров в Азии - и к китайским границам, способствовала во многом выработке Россией и Китаем общего понимания новых вызовов и угроз в современном мире", - отметил Косачев. Он подчеркнул, что НАТО - одна из основных таких угроз. "И это именно НАТО, а не Россия с Китаем, генерирует всё новые и новые угрозы европейской и глобальной безопасности", - сказал политик. Косачев также добавил, что, судя по заявлению Рютте, в НАТО имеют весьма поверхностное представление о характере и содержании российско-китайских отношений. А не имея представления - пытаются действовать старым как мир образом - "разделяй и властвуй". "Разделить всеобъемлющее стратегическое партнёрство России и Китая на управляемые и разрозненные составные части НАТО совершенно точно не удастся", - подчеркнул законодатель. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что отношения РФ и Китая не направлены против кого-либо.

https://ria.ru/20250705/nato-2027400361.html

https://ria.ru/20250705/medvedev-2027422949.html

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россия, китай, европа, константин косачев, марк рютте, владимир путин, нато, совет федерации рф