Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Россия и Китай должны продолжать реализовывать договоренности
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Министерства иностранных дел двух стран должны продолжать эффективно реализовывать важные договоренности, достигнутые мной и президентом Владимиром Путиным, укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как Шанхайская организация сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.
Он также отметил необходимость защищать безопасность и интересы развития двух стран.
Во вторник в китайском Тяньцзине проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС. Председатель КНР вначале провел встречу со всеми главами МИД, участвующими в заседании ШОС, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.
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