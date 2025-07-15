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Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.07.2025
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07:00 15.07.2025 (обновлено: 09:16 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/kitay-2029150112.html
Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.07.2025
Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:00:00+03:00
2025-07-15T09:16:00+03:00
россия
китай
си цзиньпин
шос
в мире
сергей лавров
владимир путин
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Лидер КНР назвал Лаврова старым другом китайского народа и приветствовал его визит в Китай для участия в СМИД ШОС."Министерства иностранных дел двух стран должны продолжать эффективно реализовывать важные договоренности, достигнутые мной и президентом Владимиром Путиным, укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как Шанхайская организация сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.Он также отметил необходимость защищать безопасность и интересы развития двух стран.Во вторник в китайском Тяньцзине проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС. Председатель КНР вначале провел встречу со всеми главами МИД, участвующими в заседании ШОС, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.
https://ria.ru/20250714/raketa-2027915497.html
https://ria.ru/20250713/kitaj-2028900479.html
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россия, китай, си цзиньпин, шос, в мире, сергей лавров, владимир путин
Россия, Китай, Си Цзиньпин, ШОС, В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин
Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Россия и Китай должны продолжать реализовывать договоренности

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Лидер КНР назвал Лаврова старым другом китайского народа и приветствовал его визит в Китай для участия в СМИД ШОС.
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"Министерства иностранных дел двух стран должны продолжать эффективно реализовывать важные договоренности, достигнутые мной и президентом Владимиром Путиным, укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как Шанхайская организация сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.
Он также отметил необходимость защищать безопасность и интересы развития двух стран.
Во вторник в китайском Тяньцзине проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС. Председатель КНР вначале провел встречу со всеми главами МИД, участвующими в заседании ШОС, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.
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РоссияКитайСи ЦзиньпинШОСВ миреСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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