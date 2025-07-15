https://ria.ru/20250715/kitay-2029150112.html

Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин

Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.07.2025

Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин

Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:00:00+03:00

2025-07-15T07:00:00+03:00

2025-07-15T09:16:00+03:00

россия

китай

си цзиньпин

шос

в мире

сергей лавров

владимир путин

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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Лидер КНР назвал Лаврова старым другом китайского народа и приветствовал его визит в Китай для участия в СМИД ШОС."Министерства иностранных дел двух стран должны продолжать эффективно реализовывать важные договоренности, достигнутые мной и президентом Владимиром Путиным, укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как Шанхайская организация сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.Он также отметил необходимость защищать безопасность и интересы развития двух стран.Во вторник в китайском Тяньцзине проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС. Председатель КНР вначале провел встречу со всеми главами МИД, участвующими в заседании ШОС, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.

https://ria.ru/20250714/raketa-2027915497.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, си цзиньпин, шос, в мире, сергей лавров, владимир путин