https://ria.ru/20250715/gosduma-2029334517.html

Депутат Госдумы предостерег ВСУ от попытки ударить по Москве

Депутат Госдумы предостерег ВСУ от попытки ударить по Москве - РИА Новости, 15.07.2025

Депутат Госдумы предостерег ВСУ от попытки ударить по Москве

Попытки ВСУ ударить по Москве и Санкт-Петербургу вынудят Россию идти на более радикальные ответные меры, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:29:00+03:00

2025-07-15T21:29:00+03:00

2025-07-15T21:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий белик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Попытки ВСУ ударить по Москве и Санкт-Петербургу вынудят Россию идти на более радикальные ответные меры, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. По информации телеканала, украинская сторона "восприняла этот вопрос серьёзно" и заявила, что нанесение таких ударов возможно при наличии соответствующих вооружений. CNN уточняет, что вопрос был одним из многих, поднятых Трампом в ходе разговора и мог быть задан мимоходом. "Все, кто стоял под Москвой, затем увидели русские войска в своей столице. Возможные удары по российским мегаполисам при использовании американского оружия уж точно не усадят Россию за стол переговоров, а наоборот вынудят на более радикальные ответные меры - такова сущность русского характера, которая не изменилась за тысячелетия", - сказал Белик. При этом, по его мнению, Трамп может этого и не знать, а Зеленский не хочет это помнить. "Но источники, которые заявляют о теме беседы президента США и Зеленского тоже не заслуживают доверия, так как не раз "напускали дыму" в интересах западных политических кругов. Так что в сухом остатке мы имеем факт беседы, но не знаем ее содержания и готовность Москвы снять "лайковые перчатки" в СВО. Я считаю, что мы очень гуманно ведем боевые действия на территории Украины, но это не означает, что нас не могут вынудить пересмотреть эту позицию", - сказал депутат. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. До этого газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, из которой следует, что американский лидер призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам". Американская газета Washington Post опубликовала материал со ссылкой на источник, в котором утверждалось, что Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по Москве. Как отметило издание, в ответ Зеленский попросил у Трампа оружие для этого. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250712/germanija-2028709122.html

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025813432.html

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006135959.html

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