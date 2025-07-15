https://ria.ru/20250715/gosduma-2029259722.html

В Госдуме выступили против возвращения к десятилетнему обучению в школе

В Госдуме выступили против возвращения к десятилетнему обучению в школе - РИА Новости, 15.07.2025

В Госдуме выступили против возвращения к десятилетнему обучению в школе

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") выступил против возвращения в РФ к 10-летнему обучению в школе. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:16:00+03:00

2025-07-15T15:16:00+03:00

2025-07-15T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") выступил против возвращения в РФ к 10-летнему обучению в школе. Ранее в СМИ появилась информация, что председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка. "Думаю, что в погоне за повышением демографии не надо доходить до абсурда и лишать детей детства и возможности получать полноценные знания в полном объёме", - сказал Антропенко РИА Новости. Депутат добавил, что в учебном процессе и так недостаточно часов для полноценного изучения материала только по программе школы. "Не говоря уже о дополнительных часах для углублённого изучения профильных предметов. Учителя не раз говорили мне об этом на наших встречах", - подчеркнул Антропенко. По его словам, дети сейчас идут в школу уже после программы "подготовки к школе", которая подразумевает, что первоклассник уже будет читать и считать. "Всё это делается, чтобы успеть за период обучения в школе освоить всю программу полноценно, ведь мир не стоит на месте и дети сейчас получают больше знаний, чем это было 10-20 лет назад. Мы не можем сократить им время на усвоение основной программы", - заключил он.

https://ria.ru/20250711/putin-2028681170.html

https://ria.ru/20250430/shkola-2014231930.html

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общество, игорь антропенко (депутат), госдума рф, образование, образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование