Глава РАН доложил Путину о результатах исследований в области гиперзвука
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с главой РАН Геннадием Красниковым. Руководитель академии рассказал про гиперзвуковое оружие, учебники и международные контакты. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, получен уникальный результат в области гиперзвука.
- Все исследования по этой программе востребованы, они согласованы с генеральными конструкторами по вооружению.
- Красников отдельно доложит Путину по итогам этой работы.
- РАН договорилась с Минпросвещения о создании новых единых учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для общего и среднего общего образования, они могут появиться в школах с 1 сентября 2027 года.
- Российская академия наук продолжает сотрудничество с зарубежными коллегами.
- РАН взяла шефство над 336-й отдельной гвардейской бригадой Балтийского флота.
- Члены Академии активно помогают своей стране и всеми силами способствуют ее успехам в СВО. Многие из них, почти половина, отдают свои личные средства на нужды спецоперации.
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29 февраля 2024, 12:29