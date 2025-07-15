https://ria.ru/20250715/giperzvuk-2029247546.html

Глава РАН доложил Путину о результатах исследований в области гиперзвука

Глава РАН доложил Путину о результатах исследований в области гиперзвука - РИА Новости, 15.07.2025

Глава РАН доложил Путину о результатах исследований в области гиперзвука

Президент Владимир Путин встретился с главой РАН Геннадием Красниковым. Руководитель академии рассказал про гиперзвуковое оружие, учебники и международные... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:38:00+03:00

2025-07-15T14:38:00+03:00

2025-07-15T15:39:00+03:00

геннадий красников

российская академия наук

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с главой РАН Геннадием Красниковым. Руководитель академии рассказал про гиперзвуковое оружие, учебники и международные контакты. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

https://ria.ru/20240229/tsirkon-1930182771.html

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геннадий красников, российская академия наук, владимир путин, общество