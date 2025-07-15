Рейтинг@Mail.ru
Глава РАН доложил Путину о результатах исследований в области гиперзвука - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 15.07.2025 (обновлено: 15:39 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/giperzvuk-2029247546.html
Глава РАН доложил Путину о результатах исследований в области гиперзвука
Глава РАН доложил Путину о результатах исследований в области гиперзвука - РИА Новости, 15.07.2025
Глава РАН доложил Путину о результатах исследований в области гиперзвука
Президент Владимир Путин встретился с главой РАН Геннадием Красниковым. Руководитель академии рассказал про гиперзвуковое оружие, учебники и международные... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:38:00+03:00
2025-07-15T15:39:00+03:00
геннадий красников
российская академия наук
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029242442_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a72e3f96258c93a51e15e7efcdcc532a.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с главой РАН Геннадием Красниковым. Руководитель академии рассказал про гиперзвуковое оружие, учебники и международные контакты. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
https://ria.ru/20240229/tsirkon-1930182771.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с главой РАН Красниковым
Путин на встрече с главой РАН Красниковым
2025-07-15T14:38
true
PT17M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029242442_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4319954c70393e73e31689faf735b820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геннадий красников, российская академия наук, владимир путин, общество
Геннадий Красников, Российская академия наук, Владимир Путин, Общество

Глава РАН доложил Путину о результатах исследований в области гиперзвука

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с главой РАН Геннадием Красниковым. Руководитель академии рассказал про гиперзвуковое оружие, учебники и международные контакты. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, получен уникальный результат в области гиперзвука.
  • Все исследования по этой программе востребованы, они согласованы с генеральными конструкторами по вооружению.
  • Красников отдельно доложит Путину по итогам этой работы.
  • РАН договорилась с Минпросвещения о создании новых единых учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для общего и среднего общего образования, они могут появиться в школах с 1 сентября 2027 года.
  • Российская академия наук продолжает сотрудничество с зарубежными коллегами.
  • РАН взяла шефство над 336-й отдельной гвардейской бригадой Балтийского флота.
  • Члены Академии активно помогают своей стране и всеми силами способствуют ее успехам в СВО. Многие из них, почти половина, отдают свои личные средства на нужды спецоперации.
Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты Циркон, на палубе фрегата Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Гиперзвуковой комплекс "Циркон" уже применяли в бою, заявил Путин
29 февраля 2024, 12:29
 
Геннадий КрасниковРоссийская академия наукВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала