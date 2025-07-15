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Генпрокурор США отказалась отвечать на вопросы журналистов по делу Эпштейна - РИА Новости, 15.07.2025
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22:59 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/genprokuror-2029340165.html
Генпрокурор США отказалась отвечать на вопросы журналистов по делу Эпштейна
Генпрокурор США отказалась отвечать на вопросы журналистов по делу Эпштейна - РИА Новости, 15.07.2025
Генпрокурор США отказалась отвечать на вопросы журналистов по делу Эпштейна
Генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди во вторник отказалась отвечать на вопросы журналистов о позиции ее ведомства в отношении обвиненного в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:59:00+03:00
2025-07-15T22:59:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
кэш патель
фбр
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ВАШИНГТОН 15 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди во вторник отказалась отвечать на вопросы журналистов о позиции ее ведомства в отношении обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, несмотря на растущее давление среди американской публики, призывающей обнародовать материалы дела. Ранее американские СМИ писали, что директор ФБР Кэш Патель хочет отставки Бонди на фоне их разногласий по делу Эпштейна. Патель якобы не исключает уход со своего поста. "Я не буду говорить об Эпштейне", - заявила она в ответ на вопрос журналистов на пресс-конференции, посвященной борьбе с наркотрафиком в США. Генпрокурор на фоне призывов уйти в отставку отметила, что будет оставаться на своем посту "до тех пор, пока президент хочет, чтобы я была здесь". Президент США Дональд Трамп оказался растерян последствиями расследования дела Эпштейна, которое привело к новому скандалу в американском обществе, ранее сообщило издание Daily Beast со ссылкой на биографа Трампа, писателя Майкла Вуллфа. Трамп якобы "был рад игнорировать" давнюю полемику вокруг Эпштейна до тех пор, пока его собственные соратники не начали активно продвигать публикацию материалов дела и списка возможных "клиентов", утверждает биограф. По его словам, высокопоставленные чиновники администрации Трампа пытались разоблачить Эпштейна, "не понимая, что тем самым скорее всего разоблачат Трампа". Позднее, когда Трамп "наехал" на них из-за этого, они попытались скрыть свою ошибку, заявив, что никаких компрометирующих файлов у них нет. ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029169256.html
https://ria.ru/20250707/epstin-2027571155.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
Генпрокурор США отказалась отвечать на вопросы журналистов по делу Эпштейна

Генпрокурор США Бонди на фоне растущего давления отказалась говорить об Эпштейне

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПамела Бонди
Памела Бонди - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Памела Бонди. Архивное фото
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ВАШИНГТОН 15 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди во вторник отказалась отвечать на вопросы журналистов о позиции ее ведомства в отношении обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, несмотря на растущее давление среди американской публики, призывающей обнародовать материалы дела.
Ранее американские СМИ писали, что директор ФБР Кэш Патель хочет отставки Бонди на фоне их разногласий по делу Эпштейна. Патель якобы не исключает уход со своего поста.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп растерян после расследования дела Эпстина, заявил его биограф
Вчера, 09:45
"Я не буду говорить об Эпштейне", - заявила она в ответ на вопрос журналистов на пресс-конференции, посвященной борьбе с наркотрафиком в США.
Генпрокурор на фоне призывов уйти в отставку отметила, что будет оставаться на своем посту "до тех пор, пока президент хочет, чтобы я была здесь".
Президент США Дональд Трамп оказался растерян последствиями расследования дела Эпштейна, которое привело к новому скандалу в американском обществе, ранее сообщило издание Daily Beast со ссылкой на биографа Трампа, писателя Майкла Вуллфа. Трамп якобы "был рад игнорировать" давнюю полемику вокруг Эпштейна до тех пор, пока его собственные соратники не начали активно продвигать публикацию материалов дела и списка возможных "клиентов", утверждает биограф. По его словам, высокопоставленные чиновники администрации Трампа пытались разоблачить Эпштейна, "не понимая, что тем самым скорее всего разоблачат Трампа". Позднее, когда Трамп "наехал" на них из-за этого, они попытались скрыть свою ошибку, заявив, что никаких компрометирующих файлов у них нет.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ФБР и Минюст США полагают, что Эпстина не убивали, пишут СМИ
7 июля, 04:44
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп возмутился вопросом журналистов об Эпстине
8 июля, 23:27
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампКэш ПательФБР
 
 
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