https://ria.ru/20250715/genprokuror-2029340165.html

Генпрокурор США отказалась отвечать на вопросы журналистов по делу Эпштейна

Генпрокурор США отказалась отвечать на вопросы журналистов по делу Эпштейна - РИА Новости, 15.07.2025

Генпрокурор США отказалась отвечать на вопросы журналистов по делу Эпштейна

Генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди во вторник отказалась отвечать на вопросы журналистов о позиции ее ведомства в отношении обвиненного в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T22:59:00+03:00

2025-07-15T22:59:00+03:00

2025-07-15T22:59:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

флорида

джеффри эпштейн

дональд трамп

кэш патель

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997492453_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_4ff142eebd277f6e6b1b8834a8108ae5.jpg

ВАШИНГТОН 15 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди во вторник отказалась отвечать на вопросы журналистов о позиции ее ведомства в отношении обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, несмотря на растущее давление среди американской публики, призывающей обнародовать материалы дела. Ранее американские СМИ писали, что директор ФБР Кэш Патель хочет отставки Бонди на фоне их разногласий по делу Эпштейна. Патель якобы не исключает уход со своего поста. "Я не буду говорить об Эпштейне", - заявила она в ответ на вопрос журналистов на пресс-конференции, посвященной борьбе с наркотрафиком в США. Генпрокурор на фоне призывов уйти в отставку отметила, что будет оставаться на своем посту "до тех пор, пока президент хочет, чтобы я была здесь". Президент США Дональд Трамп оказался растерян последствиями расследования дела Эпштейна, которое привело к новому скандалу в американском обществе, ранее сообщило издание Daily Beast со ссылкой на биографа Трампа, писателя Майкла Вуллфа. Трамп якобы "был рад игнорировать" давнюю полемику вокруг Эпштейна до тех пор, пока его собственные соратники не начали активно продвигать публикацию материалов дела и списка возможных "клиентов", утверждает биограф. По его словам, высокопоставленные чиновники администрации Трампа пытались разоблачить Эпштейна, "не понимая, что тем самым скорее всего разоблачат Трампа". Позднее, когда Трамп "наехал" на них из-за этого, они попытались скрыть свою ошибку, заявив, что никаких компрометирующих файлов у них нет. ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029169256.html

https://ria.ru/20250707/epstin-2027571155.html

https://ria.ru/20250708/tramp-2028035596.html

сша

нью-йорк (город)

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, кэш патель, фбр