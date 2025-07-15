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Сенатор рассказала о работе Совета Евразийского женского форума - РИА Новости, 15.07.2025
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15:06 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/forum-2029256889.html
Сенатор рассказала о работе Совета Евразийского женского форума
Сенатор рассказала о работе Совета Евразийского женского форума - РИА Новости, 15.07.2025
Сенатор рассказала о работе Совета Евразийского женского форума
Совет Евразийского женского форума (ЕЖФ) реализует 32 проекта, они касаются здравоохранения, поддержки женского предпринимательства, международного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:06:00+03:00
2025-07-15T15:06:00+03:00
общество
донбасс
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Совет Евразийского женского форума (ЕЖФ) реализует 32 проекта, они касаются здравоохранения, поддержки женского предпринимательства, международного сотрудничества, сказала сенатор, глава совета Галина Карелова. "Мы реализуем 32 проекта.. Основные темы наших проектов - здоровье, развитие и оказание помощи женщинам в лёгкой промышленности, поддержка промышленных ассоциаций женщин, большая экологическая повестка, повестка участия женщин в развитии традиций. Всего за этот период времени мы провели порядка 700 мероприятий. Из них 400 – это мероприятия, которые проводили женщины-предприниматели. У нас очень сильное сообщество женщин-предпринимателей", - сказала Карелова в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятие было посвящено итогам работы Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации в период весенней сессии текущего года. По словам законодателя, Совет ЕЖФ старается в число предпринимателей максимально включать и помогать женщинам, которые находятся и в отпуске по беременности, по уходу за ребёнком, помогать им создавать проекты. Карелова также рассказала про проведение образовательных программ Совета ЕЖФ, их 10. "Это и обучение финансовой грамотности, компьютерная подготовка, особенно для проживающих в сельской местности, пожилых людей. Новая тема – это обучение инвестиционным навыкам. Понимание, что это за деятельность. Появился самостоятельный проект женское лидерство в инвестициях. И из всех образовательных проектов у нас флагманская программа совета "Женщина-лидер". И в этом году уже два потока было организовано для женщин территории Донбасса и регионов Донбасса и Новороссии", - пояснила политик. По ее словам, было 120 выпускниц. Все они сделали за время обучения хорошие проекты. "Мы рассчитываем, что эти проекты будут реализовываться в регионах. И образовательный поток "Женщина-лидер" прошёл и скоро завершается для женщин Сибири и Дальнего Востока", - уточнила Карелова. По словам сенатора, международная деятельность тоже активная, и прежде всего с женщинами стран БРИКС. Карелова напомнила, что на четвёртом Евразийском женском форуме был объявлен конкурс на лучшие экологические проекты - женщины за экологическое благополучие. Он проходил в рамках ЕЖФ для женщин стран БРИКС, поступило 800 заявок.
https://ria.ru/20241218/eksperty-1989982941.html
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общество, донбасс, галина карелова, брикс, совет федерации рф, россия
Общество, Донбасс, Галина Карелова, БРИКС, Совет Федерации РФ, Россия
Сенатор рассказала о работе Совета Евразийского женского форума

Карелова: совет Евразийского женского форума реализует 32 проекта

© РИА Новости / Виталий БелоусовСенатор Галина Карелова
Сенатор Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сенатор Галина Карелова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Совет Евразийского женского форума (ЕЖФ) реализует 32 проекта, они касаются здравоохранения, поддержки женского предпринимательства, международного сотрудничества, сказала сенатор, глава совета Галина Карелова.
"Мы реализуем 32 проекта.. Основные темы наших проектов - здоровье, развитие и оказание помощи женщинам в лёгкой промышленности, поддержка промышленных ассоциаций женщин, большая экологическая повестка, повестка участия женщин в развитии традиций. Всего за этот период времени мы провели порядка 700 мероприятий. Из них 400 – это мероприятия, которые проводили женщины-предприниматели. У нас очень сильное сообщество женщин-предпринимателей", - сказала Карелова в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Мероприятие было посвящено итогам работы Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации в период весенней сессии текущего года.
По словам законодателя, Совет ЕЖФ старается в число предпринимателей максимально включать и помогать женщинам, которые находятся и в отпуске по беременности, по уходу за ребёнком, помогать им создавать проекты.
Карелова также рассказала про проведение образовательных программ Совета ЕЖФ, их 10. "Это и обучение финансовой грамотности, компьютерная подготовка, особенно для проживающих в сельской местности, пожилых людей. Новая тема – это обучение инвестиционным навыкам. Понимание, что это за деятельность. Появился самостоятельный проект женское лидерство в инвестициях. И из всех образовательных проектов у нас флагманская программа совета "Женщина-лидер". И в этом году уже два потока было организовано для женщин территории Донбасса и регионов Донбасса и Новороссии", - пояснила политик.
По ее словам, было 120 выпускниц. Все они сделали за время обучения хорошие проекты. "Мы рассчитываем, что эти проекты будут реализовываться в регионах. И образовательный поток "Женщина-лидер" прошёл и скоро завершается для женщин Сибири и Дальнего Востока", - уточнила Карелова.
По словам сенатора, международная деятельность тоже активная, и прежде всего с женщинами стран БРИКС. Карелова напомнила, что на четвёртом Евразийском женском форуме был объявлен конкурс на лучшие экологические проекты - женщины за экологическое благополучие. Он проходил в рамках ЕЖФ для женщин стран БРИКС, поступило 800 заявок.
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