В НАТО заявили о неспособности Европы производить оружие для Украины
Постпред при НАТО Уитакер: Европа не может производить нужное Украине оружие
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Европа в настоящее время не в состоянии производить необходимое оружие, которое требуется Украине на поле боя или может понадобиться в случае потенциальной войны в регионе, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
“Реальность такова, что сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые Украине на поле боя или в случае потенциальной войны в Европе. Поэтому Соединённые Штаты являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу. Европа заплатит за них, и это разумный подход”, - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
При этом чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп не требовал от европейских союзников брать на себя расходы на военную помощь Украине, поскольку этого, якобы, хотят в самой Европе.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.