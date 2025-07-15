https://ria.ru/20250715/dnepropetrovsk-2029340786.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Днепропетровск на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:11:00+03:00

2025-07-15T23:11:00+03:00

2025-07-15T23:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Днепропетровск на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (до переименования Днепропетровск – ред.) слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028063904.html

днепропетровск

россия

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днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины