В Дагестане арестовали сотрудников отделения ПФР по делу о мошенничестве
В Дагестане арестовали сотрудников ПФР по делу о мошенничестве с маткапиталом
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в Буйнакском районе Дагестана арестованы по делу в мошенничестве с материнским капиталом на сумму более 8,5 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
В пятницу в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о задержании руководителя отделения ПФР в Буйнакском районе и сотрудников отделения по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. По месту жительства и работы подозреваемых прошли обыски.
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"В Советский районный суд города Махачкалы поступили ходатайства следствия об избрании мер пресечения в отношении сотрудников отделения ПФР по Республике Дагестан в Буйнакском районе, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)… Суд постановил избрать в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу… по 10 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, руководитель отделения вместе с подчиненными и другими сообщниками с февраля 2017 по 2020 год подыскали 19 женщин, согласившихся участвовать в преступной схеме по хищению средств материнского капитала. Незаконно изготовив 19 договоров купли-продажи объектов недвижимости, они подали заявления о распоряжении средствами маткапитала с приложенными недостоверными копиями полученных сертификатов, свидетельств о рождении и других документов. Затем подготовили и заверили решения об их удовлетворении на улучшение жилищных условий. Так обвиняемые похитили средства Пенсионного фонда на сумму более 8,5 миллионов рублей.