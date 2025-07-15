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Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Воронеж выросло до 24 - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 15.07.2025 (обновлено: 14:55 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/chislo--2029227836.html
Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Воронеж выросло до 24
Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Воронеж выросло до 24 - РИА Новости, 15.07.2025
Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Воронеж выросло до 24
Количество пострадавших после атаки БПЛА на Воронежскую область выросло до 24 человек, заявил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:30:00+03:00
2025-07-15T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. Количество пострадавших после атаки БПЛА на Воронежскую область выросло до 24 человек, заявил губернатор Александр Гусев."По последней информации врачей, общее количество пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 — в Воронеже). Из них четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести: один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии", — написал Гусев в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях в Воронеже, частные дома, торговые объекты и автомобили, а также здание детского сада.Жителям, чье имущество получило повреждения в результате атаки дронов, предложили разместиться в ПВР.Для устранения последствий ударов в Воронеже был введен режим ЧС.Губернатор Воронежской области пообещал помочь жителям, чье имущество пострадало из-за ночной атаки дронов ВСУ на регион.
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Последствия атаки беспилотников ВСУ на Воронеж
Жилой дом поврежден в Воронеже после атаки беспилотников на регион, также повреждены магазины и киоски неподалеку, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-15T13:30
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Поврежденные дома и автомобили: атака БПЛА на Воронеж
Дворец пионеров, а также несколько многоэтажных домов и не менее пяти автомобилей повреждены в Воронеже после утренней атаки украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
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вооруженные силы украины, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Воронеж выросло до 24

Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 24 человек

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ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. Количество пострадавших после атаки БПЛА на Воронежскую область выросло до 24 человек, заявил губернатор Александр Гусев.
"По последней информации врачей, общее количество пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 — в Воронеже). Из них четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести: один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии", — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях в Воронеже, частные дома, торговые объекты и автомобили, а также здание детского сада.
Жителям, чье имущество получило повреждения в результате атаки дронов, предложили разместиться в ПВР.
Для устранения последствий ударов в Воронеже был введен режим ЧС.
Губернатор Воронежской области пообещал помочь жителям, чье имущество пострадало из-за ночной атаки дронов ВСУ на регион.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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