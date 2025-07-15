https://ria.ru/20250715/byudzhet-2029176561.html

Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год

Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год - РИА Новости, 15.07.2025

Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год

Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:23:00+03:00

2025-07-15T10:23:00+03:00

2025-07-15T10:23:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Сенаторы рассмотрят документ 16 июля. Планируется, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. Ранее Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, борис ковальчук, совет федерации рф, госдума рф