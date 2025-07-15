https://ria.ru/20250715/byudzhet-2029176561.html
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год - РИА Новости, 15.07.2025
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:23:00+03:00
2025-07-15T10:23:00+03:00
2025-07-15T10:23:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
борис ковальчук
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:167:3064:1891_1920x0_80_0_0_99742a26a18567a8486a8a16dd5443e3.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Сенаторы рассмотрят документ 16 июля. Планируется, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. Ранее Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.
https://ria.ru/20250618/byudzhet-2023518852.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, борис ковальчук, совет федерации рф, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год
Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон об исполнении федбюджета за 2024 год