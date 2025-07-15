Рейтинг@Mail.ru
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/byudzhet-2029176561.html
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год - РИА Новости, 15.07.2025
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:23:00+03:00
2025-07-15T10:23:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
борис ковальчук
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:167:3064:1891_1920x0_80_0_0_99742a26a18567a8486a8a16dd5443e3.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Сенаторы рассмотрят документ 16 июля. Планируется, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. Ранее Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.
https://ria.ru/20250618/byudzhet-2023518852.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, борис ковальчук, совет федерации рф, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон об исполнении федбюджета за 2024 год

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год.
Сенаторы рассмотрят документ 16 июля. Планируется, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
Ранее Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей.
По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Совфед одобрил поправки в бюджет
18 июня, 11:14
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановБорис КовальчукСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала