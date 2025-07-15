https://ria.ru/20250715/bpla-2029325471.html

В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА

В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025

В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА

Telegram. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T20:15:00+03:00

2025-07-15T20:15:00+03:00

2025-07-15T22:07:00+03:00

воронежская область

происшествия

воронеж

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029250033_0:0:1225:689_1920x0_80_0_0_6e95f6b2d9575eebd67c646986e26d0a.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. За медицинской помощью после атаки БПЛА на Воронежскую область обратились 27 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram."За медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии", — сообщил он.Губернатор добавил, что трем семьям потребовалось размещение в ПВР, их поселят в санатории в центре Воронежа. Остальные решили остаться у родственников.По данным мэра Воронежа Сергея Петрина, повреждения получили более ста квартир, семь домов, одна хозпостройка и 14 авто. Также есть сведения о повреждении еще одного частного дома, на место выехали специалисты. Работа по оценке ущерба продолжается.Минобороны ранее сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО украинских дронах в Воронежской области.

https://ria.ru/20250715/voronezh-2029163607.html

воронежская область

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)