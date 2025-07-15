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В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025
В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
Telegram. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:15:00+03:00
2025-07-15T20:15:00+03:00
2025-07-15T22:07:00+03:00
воронежская область
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. За медицинской помощью после атаки БПЛА на Воронежскую область обратились 27 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram."За медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии", — сообщил он.Губернатор добавил, что трем семьям потребовалось размещение в ПВР, их поселят в санатории в центре Воронежа. Остальные решили остаться у родственников.По данным мэра Воронежа Сергея Петрина, повреждения получили более ста квартир, семь домов, одна хозпостройка и 14 авто. Также есть сведения о повреждении еще одного частного дома, на место выехали специалисты. Работа по оценке ущерба продолжается.Минобороны ранее сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО украинских дронах в Воронежской области.
https://ria.ru/20250715/voronezh-2029163607.html
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воронежская область, происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Воронежская область, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
Губернатор Гусев: 27 человек обратились за медпомощью после атаки беспилотников