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В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025
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20:15 15.07.2025 (обновлено: 22:07 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/bpla-2029325471.html
В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025
В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
Telegram. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:15:00+03:00
2025-07-15T22:07:00+03:00
воронежская область
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. За медицинской помощью после атаки БПЛА на Воронежскую область обратились 27 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.&quot;За медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии&quot;, — сообщил он.Губернатор добавил, что трем семьям потребовалось размещение в ПВР, их поселят в санатории в центре Воронежа. Остальные решили остаться у родственников.По данным мэра Воронежа Сергея Петрина, повреждения получили более ста квартир, семь домов, одна хозпостройка и 14 авто. Также есть сведения о повреждении еще одного частного дома, на место выехали специалисты. Работа по оценке ущерба продолжается.Минобороны ранее сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО украинских дронах в Воронежской области.
https://ria.ru/20250715/voronezh-2029163607.html
воронежская область
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воронежская область, происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Воронежская область, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронежской области 27 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА

Губернатор Гусев: 27 человек обратились за медпомощью после атаки беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоврежденный дом после падения беспилотника самолетного типа в Воронеже
Поврежденный дом после падения беспилотника самолетного типа в Воронеже - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости
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Поврежденный дом после падения беспилотника самолетного типа в Воронеже
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ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. За медицинской помощью после атаки БПЛА на Воронежскую область обратились 27 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.
«

"За медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии", — сообщил он.

Губернатор добавил, что трем семьям потребовалось размещение в ПВР, их поселят в санатории в центре Воронежа. Остальные решили остаться у родственников.
По данным мэра Воронежа Сергея Петрина, повреждения получили более ста квартир, семь домов, одна хозпостройка и 14 авто. Также есть сведения о повреждении еще одного частного дома, на место выехали специалисты. Работа по оценке ущерба продолжается.
Минобороны ранее сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО украинских дронах в Воронежской области.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов
Вчера, 09:20
 
Воронежская областьПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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