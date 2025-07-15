https://ria.ru/20250715/bitva-2029024098.html

"Запад об этом знал". Главная загадка Невской битвы

"Запад об этом знал". Главная загадка Невской битвы - РИА Новости, 15.07.2025

"Запад об этом знал". Главная загадка Невской битвы

Одно из самых известных сражений в российской истории состоялось 785 лет назад. Согласно летописям, молодой новгородский князь Александр одержал победу над... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:00:00+03:00

2025-07-15T08:00:00+03:00

2025-07-15T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Одно из самых известных сражений в российской истории состоялось 785 лет назад. Согласно летописям, молодой новгородский князь Александр одержал победу над численно превосходившими шведами. Но как все было на самом деле? Журнал боевых действийК новгородскому князю спешат гонцы от Пелугия. Старейшина земли Ижорской сообщает, что у устья Ижоры высадились "свееи" (шведы). С ними норвежцы и отряды финских племен. Вместе с северным альянсом шли "пискупы" — католические епископы, обращавшие в свою веры покоренные народы.Во главе же армии — прославленные полководцы, ярлы (правители) Ульф Фаси и Биргер Магнуссон (будущий основатель Стокгольма).Правитель Новгорода собирает дружину, ополчение и тотчас выдвигается в поход. Он решает сработать на опережение. Лагерь шведов русское войско атаковало внезапно — на рассвете. И только с наступлением темноты шведы погрузили убитых на корабли и отступили.Перед сражением 19-летний князь напутствовал воинов словами: "Не в силе Бог, но в правде". К этой фразе, как и ко многим другим деталям Невской битвы, у историков до сих пор множество вопросов.Российские исследователи не умаляют заслуг Александра Ярославича. Ученые склонны полагать, что сражение на Неве значимо не только для Новгорода, но и для всей Руси. Оно стало первым в череде битв за сохранение выхода к морю, а успешный исход на долгие годы отбросил неприятелей от северных рубежей.Однако вот в чем трудность: события лета 1240-го упоминаются в хрониках вскользь, а их описания достаточно скудные. Вышеприведенный рассказ содержится в Новгородской первой летописи старшего извода и в "Повести о житии Александра Невского"."Одна из стычек"Наиболее полно о событии рассказывает Новгородская летопись. Однако там очень много нестыковок."Например, там сказано: "Александр Ярославич возложи мету копием на лице короля". А какого короля? Швецией в это время правил немолодой Эрик Эрикссон, который никуда не выезжал, ни с кем не воевал и толком уже не царствовал. В летописи упоминается некий шведский воевода с совсем не шведским именем Спиридон. Кроме того, говорится, что в ходе битвы был убит епископ. Но все епископы, которые служили тогда в Швеции, находились на своих кафедрах", — поясняет в беседе с радио Sputnik историк-медиевист Клим Жуков.Сложностей добавляет и то, что в шведских источниках о битве на Неве и вовсе ни слова."Не исключено, — продолжает Жуков, — что сражение с новгородцами на самом деле было небольшой стычкой, коих происходило бесчисленное множество. Поэтому и в хрониках противника оно не отражено".Но ведь новгородцами командовал лично князь, возразят оппоненты. А это многое говорит о масштабе кампании. К тому же летописи сообщают о сотнях убитых шведов. И при этом лишь о пятнадцати-двадцати павших новгородских воинах. Правда, одно не исключает другого."Известно, что Александр не собрал полностью даже новгородский полк. Была только дружина. А это 300 человек максимум. Быть может, подоспела еще сотня из Ладоги. Но все равно для той эпохи и того региона это немало. Не будем забывать, что Невский на тот момент — не великий князь. И административных ресурсов в его распоряжении было гораздо меньше", — рассказывает Жуков.Что же до потерь противника, приведенных в Новгородской летописи, — не следует забывать, что писали ее победители. И число, что вполне понятно, могли сильно преувеличить.Крестовый поход на РусьСоветский историк Владимир Кучкин предположил, что цели противника были долгосрочные: возвести крепость и тем самым надежно обосноваться на пути к Новгороду.В качестве аргумента он приводит описание неких "обрытий" шведского лагеря в одной из редакций "Жития Александра Невского".К тому же задумка увенчалась успехом позднее, когда в 1300-м северный альянс построил крепость Ланскрона на Охтинском мысе при впадении реки Охты в Неву."Если на Ижоре шведские войска остановились ненадолго, то лагерь могли разбить на любом берегу — и более безопасным для них был бы левый. А вот если речь идет о длительной стоянке, то шведы однозначно выбрали бы правый берег: у него сложный рельеф, неоднородный и холмистый. Напомню, что держать оборону намного удобнее с возвышенности, а рельефность снижает эффективность конницы", — отмечает проректор РГПУ имени Герцена, историк Роман Соколов.Однако сам он полагает, что бой произошел на правой стороне. Ведь шведская кампания, скорее всего, планировалась как многоэтапная. А значит, необходим был опорный пункт на Неве.И тут возникает другой вопрос: какова была цель вторжения?Историки на этот счет спорят. Одни рассматривают поход просто как способ поживиться. Дело в том, что по Неве проходил единственный для новгородцев путь в Балтийское море, по которому княжество торговало со всей Европой. Причем инициатива была частной: Александр Ярославич вступил в бой с одним из феодалов — скорее всего, из мелких. Ведь в это время Швецию раздирала кровопролитная междоусобица, так что королю было не до далеких восточных земель.Другие специалисты усматривают "руку Ватикана": шведов подначил Ливонский орден, который выполнял приказ папы Григория IX обратить в католичество Прибалтику, Финляндию и русские земли. Так, спустя несколько месяцев после Невской битвы рыцари попытались взять Псков. Видимо, первоначально они хотели соединиться со шведскими отрядами на Ижоре.И в этом случае очертания северных границ были бы совершенно иными. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.Пока же ясно одно: это был яркий пример политического таланта Александра Ярославича. Победой в локальном по средневековым меркам сражении он обеспечил целому региону мир на десятилетия вперед.

https://ria.ru/20250710/tserkov-2028438363.html

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нева (река), швеция, стокгольм (город), александр невский, религия, аналитика - религия и мировоззрение