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Девяностолетняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА в Воронеже - РИА Новости, 15.07.2025
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14:10 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ataka-2029235426.html
Девяностолетняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА в Воронеже
Девяностолетняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА в Воронеже - РИА Новости, 15.07.2025
Девяностолетняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА в Воронеже
Девяностолетняя женщина из дома, поврежденного в результате атаки украинского дрона в Воронеже, чудом не пострадала, рассказала РИА Новости ее дочь Галина. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:10:00+03:00
2025-07-15T14:10:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Девяностолетняя женщина из дома, поврежденного в результате атаки украинского дрона в Воронеже, чудом не пострадала, рассказала РИА Новости ее дочь Галина. Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, ранения получили 24 человека, из них 22 в Воронеже. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома, посечены торговые объекты и автомобили. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что повреждено здание детского сада. "Мама была дома, маме 90 лет, я перепугалась до смерти… Она просто позвонила сегодня, и я приехала", — рассказала Галина. По словам собеседницы агентства, с мамой всё хорошо, если не считать сильного испуга. Квартира мамы пострадала незначительно — окна перестали открываться и закрываться, треснуло одно стекло. "И всё, и больше ничего у нас, слава тебе, Господи. У соседей там вообще, я посмотрела… Волна как раз их накрыла просто… вот эта взрывная волна... У них три окна выбито", — добавил Галина.
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Девяностолетняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА в Воронеже

Девяностолетняя женщина чудом не пострадала при атаке украинских БПЛА в Воронеже

© Фото : соцсетиПоследствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Девяностолетняя женщина из дома, поврежденного в результате атаки украинского дрона в Воронеже, чудом не пострадала, рассказала РИА Новости ее дочь Галина.
Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, ранения получили 24 человека, из них 22 в Воронеже. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома, посечены торговые объекты и автомобили. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что повреждено здание детского сада.
"Мама была дома, маме 90 лет, я перепугалась до смерти… Она просто позвонила сегодня, и я приехала", — рассказала Галина.
По словам собеседницы агентства, с мамой всё хорошо, если не считать сильного испуга. Квартира мамы пострадала незначительно — окна перестали открываться и закрываться, треснуло одно стекло.
"И всё, и больше ничего у нас, слава тебе, Господи. У соседей там вообще, я посмотрела… Волна как раз их накрыла просто… вот эта взрывная волна... У них три окна выбито", — добавил Галина.
Разбитые стекла в жилом доме в Воронеже после падения беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Жительница Воронежа рассказала об ударах дронов ВСУ по домам
13:52
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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