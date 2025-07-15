https://ria.ru/20250715/ataka-2029235426.html

Девяностолетняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА в Воронеже

Девяностолетняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА в Воронеже - РИА Новости, 15.07.2025

Девяностолетняя женщина чудом не пострадала при атаке БПЛА в Воронеже

Девяностолетняя женщина из дома, поврежденного в результате атаки украинского дрона в Воронеже, чудом не пострадала, рассказала РИА Новости ее дочь Галина. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:10:00+03:00

2025-07-15T14:10:00+03:00

2025-07-15T14:10:00+03:00

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Девяностолетняя женщина из дома, поврежденного в результате атаки украинского дрона в Воронеже, чудом не пострадала, рассказала РИА Новости ее дочь Галина. Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, ранения получили 24 человека, из них 22 в Воронеже. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома, посечены торговые объекты и автомобили. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что повреждено здание детского сада. "Мама была дома, маме 90 лет, я перепугалась до смерти… Она просто позвонила сегодня, и я приехала", — рассказала Галина. По словам собеседницы агентства, с мамой всё хорошо, если не считать сильного испуга. Квартира мамы пострадала незначительно — окна перестали открываться и закрываться, треснуло одно стекло. "И всё, и больше ничего у нас, слава тебе, Господи. У соседей там вообще, я посмотрела… Волна как раз их накрыла просто… вот эта взрывная волна... У них три окна выбито", — добавил Галина.

https://ria.ru/20250715/zhitelnitsa-2029231285.html

воронеж

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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)