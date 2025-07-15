Союз армян России призвал Пашиняна раскрыть темы диалога с Анкарой и Баку
Союз армян России: Пашинян должен раскрыть, о чем говорил с Эрдоганом и Алиевым
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сообщает о содержании своих переговоров с президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, хотя должен сообщить избирателям, о чем договаривается, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Вот встречался с Алиевым, до этого встречался с Эрдоганом. Нет никакого четкого понимания, почему он там встречался, что он договорился, что он там подписал. А у нас потом был сюрприз, как Карабах отдал.... Вот так не делается, так это вообще ненормально. Он должен сказать: "я встречался, переговоры вел по поводу вот этих и этих вопросов, там есть очень много информации, о которой я не могу об этом говорить". Чтобы мы понимали, какую информацию, о чем идет речь", - заявил Абрамян РИА Новости.
По его информации, лидеры государств обсуждают. в частности, так называемый Зангезурский коридор, который должен соединить Нахичевань в остальным Азербайджаном.
"Да, все это мы понимаем, но скажи! Но, к сожалению, нет", - отметил Абрамян.
Встреча Алиева и Пашиняна прошла 10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов. По итогам переговоров пресс-служба армянского правительства сообщила, что лидеры двух республик обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и поручили продолжить работу по делимитации границы между двумя странами.
Первый рабочий визит в Стамбул премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил 20 июня. По сообщению пресс-службы армянского кабмина, стороны обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога. Собеседники также коснулись регионального развития и возможных направлений двустороннего сотрудничества в этом контексте.