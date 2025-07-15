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Союз армян России призвал Пашиняна раскрыть темы диалога с Анкарой и Баку - РИА Новости, 15.07.2025
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19:06 15.07.2025 (обновлено: 19:07 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/armeniya-2029317598.html
Союз армян России призвал Пашиняна раскрыть темы диалога с Анкарой и Баку
Союз армян России призвал Пашиняна раскрыть темы диалога с Анкарой и Баку - РИА Новости, 15.07.2025
Союз армян России призвал Пашиняна раскрыть темы диалога с Анкарой и Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сообщает о содержании своих переговоров с президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:06:00+03:00
2025-07-15T19:07:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
россия
никол пашинян
ара абрамян
ильхам алиев
турция
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сообщает о содержании своих переговоров с президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, хотя должен сообщить избирателям, о чем договаривается, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Вот встречался с Алиевым, до этого встречался с Эрдоганом. Нет никакого четкого понимания, почему он там встречался, что он договорился, что он там подписал. А у нас потом был сюрприз, как Карабах отдал.... Вот так не делается, так это вообще ненормально. Он должен сказать: "я встречался, переговоры вел по поводу вот этих и этих вопросов, там есть очень много информации, о которой я не могу об этом говорить". Чтобы мы понимали, какую информацию, о чем идет речь", - заявил Абрамян РИА Новости. По его информации, лидеры государств обсуждают. в частности, так называемый Зангезурский коридор, который должен соединить Нахичевань в остальным Азербайджаном. "Да, все это мы понимаем, но скажи! Но, к сожалению, нет", - отметил Абрамян. Он посетовал также, что во время переговоров с лидерами Турции и Азербайджана Пашинян "ходит с опущенной головой". Встреча Алиева и Пашиняна прошла 10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов. По итогам переговоров пресс-служба армянского правительства сообщила, что лидеры двух республик обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и поручили продолжить работу по делимитации границы между двумя странами. Первый рабочий визит в Стамбул премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил 20 июня. По сообщению пресс-службы армянского кабмина, стороны обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога. Собеседники также коснулись регионального развития и возможных направлений двустороннего сотрудничества в этом контексте.
https://ria.ru/20250715/pashinyan-2029269930.html
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в мире, азербайджан, армения, россия, никол пашинян, ара абрамян, ильхам алиев, турция, реджеп тайип эрдоган, союз армян россии (сар)
В мире, Азербайджан, Армения, Россия, Никол Пашинян, Ара Абрамян, Ильхам Алиев, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Союз армян России (САР)
Союз армян России призвал Пашиняна раскрыть темы диалога с Анкарой и Баку

Союз армян России: Пашинян должен раскрыть, о чем говорил с Эрдоганом и Алиевым

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сообщает о содержании своих переговоров с президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, хотя должен сообщить избирателям, о чем договаривается, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Вот встречался с Алиевым, до этого встречался с Эрдоганом. Нет никакого четкого понимания, почему он там встречался, что он договорился, что он там подписал. А у нас потом был сюрприз, как Карабах отдал.... Вот так не делается, так это вообще ненормально. Он должен сказать: "я встречался, переговоры вел по поводу вот этих и этих вопросов, там есть очень много информации, о которой я не могу об этом говорить". Чтобы мы понимали, какую информацию, о чем идет речь", - заявил Абрамян РИА Новости.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Вчера, 16:11
По его информации, лидеры государств обсуждают. в частности, так называемый Зангезурский коридор, который должен соединить Нахичевань в остальным Азербайджаном.
"Да, все это мы понимаем, но скажи! Но, к сожалению, нет", - отметил Абрамян.
Он посетовал также, что во время переговоров с лидерами Турции и Азербайджана Пашинян "ходит с опущенной головой".
Встреча Алиева и Пашиняна прошла 10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов. По итогам переговоров пресс-служба армянского правительства сообщила, что лидеры двух республик обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и поручили продолжить работу по делимитации границы между двумя странами.
Первый рабочий визит в Стамбул премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил 20 июня. По сообщению пресс-службы армянского кабмина, стороны обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога. Собеседники также коснулись регионального развития и возможных направлений двустороннего сотрудничества в этом контексте.
Дом правительства Армении - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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В миреАзербайджанАрменияРоссияНикол ПашинянАра АбрамянИльхам АлиевТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСоюз армян России (САР)
 
 
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