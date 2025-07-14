https://ria.ru/20250714/zhile-2028915781.html

Названы лидеры рейтинга регионов по доступности жилья

Названы лидеры рейтинга регионов по доступности жилья - РИА Новости, 14.07.2025

Названы лидеры рейтинга регионов по доступности жилья

Самое доступное жилье в российских регионах – на Крайнем севере – в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономной округе, замыкают список Севастополь и Крым, РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T00:21:00+03:00

2025-07-14T00:21:00+03:00

2025-07-14T00:21:00+03:00

россия

республика калмыкия

республика крым

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

жилье

экономика

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Самое доступное жилье в российских регионах – на Крайнем севере – в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономной округе, замыкают список Севастополь и Крым, свидетельствует исследование РИА Новости. Жилищный вопрос "Жилищный вопрос" для большинства российских семей не теряет своей остроты. В условиях резкого снижения возможностей использования ипотеки для его решения, банковские депозиты стали более привлекательным инструментом для накопления на собственную квартиру. Эксперты РИА Новости оценили возможности использования собственных средств для покупки квартиры, подготовив очередной, десятый по счету, рейтинг регионов по доступности жилья. Данный рейтинг позволяет оценить сравнительные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств. В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах на май 2025 года, ежемесячно откладывая для этой цели потенциально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для повседневных нужд (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате за 12 месяцев (с 1 апреля 2024 по 1 марта 2025) и используя накопленные депозиты по состоянию на 1 июня 2025 года. Реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчёта потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные СберИндекса о средних ценах на вторичном рынке в мае 2025 года. Предполагалось, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион. Сроки накопления Согласно результатам проведенного исследования, доступность жилья в большинстве регионов выросла. Основными причинами, по мнению экспертов, стали сохраняющаяся положительная динамика заработных плат и процентных ставок по депозитам, которая опередила рост цен на жилье. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла в 67 регионах РФ и в восемнадцати – снизилась. Самый заметный рост, согласно данным СберИндекса, зафиксирован в Курской области, где средняя цена за 1 квадратный метр на вторичном рынке по отношению к маю 2024 года выросла на 26% и в Республике Алтай – на 21%. Кроме того, еще в девяти российских регионах цены на вторичном рынке выросли больше чем на 10%: в Удмуртской Республике рост составил 16%, в Республике Калмыкия – 13%, в Республике Мордовия, Томской области и Санкт-Петербурге – 12%, в Республике Бурятия и Архангельской области – 11%, в Республике Марий Эл и Воронежской области – 10%. В среднем по России рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке составил 5%. Самое значительное снижение отмечается в Чеченской Республике, где средняя цена за 1 квадратный метр на вторичном рынке по отношению к маю 2024 года сократилась на 36%, и в Республике Ингушетия – на 18%. В остальных 16 регионах РФ снижение не превысило 8%. При этом номинальные начисленные заработные платы по итогам двенадцати месяцев, согласно данным Росстата, выросли на 18%, а сумма вкладов физических лиц, по данным ЦБ РФ, к 1 июня 2025 года показала рост на 19% относительно аналогичной даты прошлого года. Кроме того, эксперты отмечают, что за отчетный период изменились и банковские ставки по депозитам физических лиц. Средняя ставка ЦБ по депозитам больше года в апреле 2025 года составляла 18,28%, а годом ранее – 12,76%. При этом диапазон значений ставки ЦБ по депозитам на срок больше года: от 12,33% в Южном федеральном округе до 19,89% в Дальневосточном федеральном округе. В лидерах Крайний Север Потенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком к маю 2025 года в большинстве регионов выросла. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, по сравнению с прошлым годом снизился в 85 российских регионах. В лидирующую группу рейтинга, как и годом ранее, вошли представители северных и дальневосточных регионов РФ. Относительно низкие цены на жилье и высокие уровни начисленных заработных плат потенциально повышают возможности семей накопить на новую квартиру после осуществления минимально возможных трат. Входящие в первую пятерку регионы занимают высокие места и в рейтинге благосостояния российских семей - 2025. На семью с одним ребенком в каждом из этих регионов потенциально остается более 65 тысяч рублей свободных денежных ресурсов. Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Коми и Чукотский автономный округ, где семьям с одним ребенком необходимо менее двух с половиной лет для того, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров. При этом стоимость такой квартиры в четырех регионах ниже среднероссийского уровня, а в остальных трех регионах выше, а максимально возможный свободный денежный остаток в семьях с одним ребёнком превышает средний по стране уровень в 1,2-2,1 раз. Кроме вышеперечисленных, еще в 13 российских регионах потенциальный срок для накопления на квартиру в 60 квадратных метров меньше 3 лет 2 месяцев, то есть ниже среднероссийского значения, и только в трех из них стоимость такой квартиры выше, чем среднероссийская (6,9 миллиона рублей). Копить больше 7 лет В замыкающую рейтинг группу вошли три субъекта РФ. В данных регионах семьям с одним ребенком придется более семи лет копить на собственное жилье. Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Республика Крым, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится почти девять лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный денежный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Семьям с одним ребенком в Севастополе придется копить чуть дольше 8,5 года, семьям из Республики Калмыкия - более семи лет. Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в данных регионах эксперты объясняют в большинстве случаев низким уровнем номинальных начисленных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы. Кроме того, необходимо отметить, что в Севастополе и Республике Крым стоимость жилья в 1,4 раза превышает среднероссийскую, что еще существеннее осложняет проблему накопления необходимой суммы, даже с использованием банковских депозитов. Во всех замыкающих рейтинг регионах доступность жилья по сравнению с прошлым годом выросла.

https://ria.ru/20241209/ipoteka-1988064317.html

https://ria.ru/20250630/reyting-2025142701.html

https://realty.ria.ru/20241227/spros-1991261470.html

https://realty.ria.ru/20250116/arenda-1993855343.html

https://realty.ria.ru/20250707/minstroj-2027727774.html

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Дарья Буймова

россия, республика калмыкия, республика крым, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), жилье, экономика