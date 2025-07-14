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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.07.2025
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10:52 14.07.2025 (обновлено: 10:54 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/zemletryasenie-2028964807.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.07.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Камчатского пролива, в населенных пунктах Камчатки его не ощутили, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:52:00+03:00
2025-07-14T10:54:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Камчатского пролива, в населенных пунктах Камчатки его не ощутили, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 14 июля в акватории Камчатского пролива зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 66 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского пролива, в 77 километрах северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа", - говорится в сообщении. В населённых пунктах Камчатки сейсмособытие не ощущалось, отмечают спасатели. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

В акватории Камчатского пролива произошло землетрясение магнитудой 5,5

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПобережье полуострова Камчатка
Побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Камчатского пролива, в населенных пунктах Камчатки его не ощутили, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 14 июля в акватории Камчатского пролива зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 66 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского пролива, в 77 километрах северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа", - говорится в сообщении.
В населённых пунктах Камчатки сейсмособытие не ощущалось, отмечают спасатели. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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