https://ria.ru/20250714/zemletryasenie-2028964807.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.07.2025

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Камчатского пролива, в населенных пунктах Камчатки его не ощутили, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:52:00+03:00

2025-07-14T10:52:00+03:00

2025-07-14T10:54:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Камчатского пролива, в населенных пунктах Камчатки его не ощутили, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 14 июля в акватории Камчатского пролива зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 66 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского пролива, в 77 километрах северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа", - говорится в сообщении. В населённых пунктах Камчатки сейсмособытие не ощущалось, отмечают спасатели. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)