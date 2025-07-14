https://ria.ru/20250714/zemletryasenie-2028964807.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.07.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Камчатского пролива, в населенных пунктах Камчатки его не ощутили, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:52:00+03:00
2025-07-14T10:52:00+03:00
2025-07-14T10:54:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Камчатского пролива, в населенных пунктах Камчатки его не ощутили, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 14 июля в акватории Камчатского пролива зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 66 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского пролива, в 77 километрах северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа", - говорится в сообщении. В населённых пунктах Камчатки сейсмособытие не ощущалось, отмечают спасатели. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
В акватории Камчатского пролива произошло землетрясение магнитудой 5,5