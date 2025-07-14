https://ria.ru/20250714/zemletryasenie--2028982131.html

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 14.07.2025

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,1

Киргизские сейсмологи зафиксировали произошедшее в Таджикистане близ границы двух стран землетрясение магнитудой 5,1, сообщили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:03:00+03:00

2025-07-14T12:03:00+03:00

2025-07-14T12:03:00+03:00

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БИШКЕК, 14 июл – РИА Новости. Киргизские сейсмологи зафиксировали произошедшее в Таджикистане близ границы двух стран землетрясение магнитудой 5,1, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе института сейсмологии киргизской Национальной академии наук. По данным института, подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы вечером субботы. Очаг колебаний земной коры располагался на территории Таджикистана, в 70 километрах к юго-западу от киргизского села Коргон, в 115 километрах к югу от областного центра города Баткен. "В селе Коргон интенсивность землетрясения составила 3 балла", - уточнили в сейсмоинституте. По данным МЧС Киргизии, пострадавших и разрушений в результате подземных толчков на территории республики не зафиксировано.

https://ria.ru/20250714/zemletryasenie-2028964807.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таджикистан, киргизия, в мире