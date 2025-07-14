https://ria.ru/20250714/vzryvy-2029120462.html

В крупных украинских городах прогремели взрывы

В крупных украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 14.07.2025

В крупных украинских городах прогремели взрывы

В крупных украинских городах прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T22:33:00+03:00

2025-07-14T22:33:00+03:00

2025-07-14T23:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

днепропетровская область

чернигов

вооруженные силы украины

харьков

запорожье

сумы

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В крупных украинских городах прогремели взрывы, сообщили местные СМИ."Взрыв прогремел в Чугуевской общине Харьковской области", — передал украинский телеканал "Общественное".Спустя несколько минут телеканал уточнил, что взрывы в регионе продолжают звучать. Также взрыв прогремел в Харькове."Общественное" также сообщило о взрывах в Днепропетровске и в городе Самар в Днепропетровской области и о серии взрывов в Сумах.Кроме того, агентство Укринформ сообщило о взрыве в Чернигове и подконтрольном ВСУ Запорожье. Во всех этих регионах объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250703/vzryv-2026845509.html

https://ria.ru/20250714/spetsnaz-2028601792.html

днепропетровск

днепропетровская область

чернигов

харьков

запорожье

сумы

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днепропетровск, днепропетровская область, чернигов, вооруженные силы украины, харьков, запорожье, сумы