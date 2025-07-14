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В крупных украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 14.07.2025 (обновлено: 23:33 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/vzryvy-2029120462.html
В крупных украинских городах прогремели взрывы
В крупных украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 14.07.2025
В крупных украинских городах прогремели взрывы
В крупных украинских городах прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:33:00+03:00
2025-07-14T23:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
днепропетровская область
чернигов
вооруженные силы украины
харьков
запорожье
сумы
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В крупных украинских городах прогремели взрывы, сообщили местные СМИ."Взрыв прогремел в Чугуевской общине Харьковской области", — передал украинский телеканал "Общественное".Спустя несколько минут телеканал уточнил, что взрывы в регионе продолжают звучать. Также взрыв прогремел в Харькове."Общественное" также сообщило о взрывах в Днепропетровске и в городе Самар в Днепропетровской области и о серии взрывов в Сумах.Кроме того, агентство Укринформ сообщило о взрыве в Чернигове и подконтрольном ВСУ Запорожье. Во всех этих регионах объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250703/vzryv-2026845509.html
https://ria.ru/20250714/spetsnaz-2028601792.html
днепропетровск
днепропетровская область
чернигов
харьков
запорожье
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днепропетровск, днепропетровская область, чернигов, вооруженные силы украины, харьков, запорожье, сумы
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепропетровская область, Чернигов, Вооруженные силы Украины, Харьков, Запорожье, Сумы

В крупных украинских городах прогремели взрывы

© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В крупных украинских городах прогремели взрывы, сообщили местные СМИ.
«
"Взрыв прогремел в Чугуевской общине Харьковской области", — передал украинский телеканал "Общественное".
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Спустя несколько минут телеканал уточнил, что взрывы в регионе продолжают звучать. Также взрыв прогремел в Харькове.
"Общественное" также сообщило о взрывах в Днепропетровске и в городе Самар в Днепропетровской области и о серии взрывов в Сумах.
Кроме того, агентство Укринформ сообщило о взрыве в Чернигове и подконтрольном ВСУ Запорожье.
Во всех этих регионах объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскДнепропетровская областьЧерниговВооруженные силы УкраиныХарьковЗапорожьеСумы
 
 
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