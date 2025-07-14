https://ria.ru/20250714/ukraina-2029122763.html

США переложили бремя расходов на Украину на европейских налогоплательщиков

США переложили бремя расходов на Украину на европейских налогоплательщиков - РИА Новости, 14.07.2025

США переложили бремя расходов на Украину на европейских налогоплательщиков

Дни, когда США тратили неограниченный объем денег американских налогоплательщиков на помощь Украине, завершились, теперь это "бремя" лежит на плечах европейских РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:01:00+03:00

2025-07-14T23:01:00+03:00

2025-07-14T23:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Дни, когда США тратили неограниченный объем денег американских налогоплательщиков на помощь Украине, завершились, теперь это "бремя" лежит на плечах европейских налогоплательщиков, заявил в понедельник постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. "Дни, когда Соединенные Штаты отправляли неограниченный объем долларов налогоплательщиков, чтобы оборонять Украину, закончились", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News. По словам постпреда США при НАТО, теперь Штаты в рамках договоренностей по итогам прошедшего саммита НАТО в Гааге "перекладывают бремя расходов" на европейских налогоплательщиков, "где оно и должно лежать". Вместе с тем Уитакер подтвердил, что Соединенные Штаты не станут отрезать киевский режим от американских вооружений, поскольку они будут продаваться Европе для дальнейшего использования Украиной. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, страной-участницей которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250714/nato-2029002732.html

https://ria.ru/20250623/nato-2024837383.html

https://ria.ru/20250625/ryutte-2025303774.html

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в мире, украина, сша, гаага, дональд трамп, сергей лавров, педро санчес, нато