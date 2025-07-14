https://ria.ru/20250714/ukraina-2029012903.html

В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать

В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать - РИА Новости, 14.07.2025

В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать

Сотрудник полиции в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине открыл огонь по военнообязанному, напавшему с отверткой на сотрудника военкомата и... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:10:00+03:00

2025-07-14T14:10:00+03:00

2025-07-14T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

дмитрий лубинец

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029013943_0:129:647:493_1920x0_80_0_0_90ddb83c0009adc88e2bc45fe0949244.jpg

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Сотрудник полиции в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине открыл огонь по военнообязанному, напавшему с отверткой на сотрудника военкомата и полицейского, которые пытались его мобилизовать, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге участковый полицейский стрелял в военнообязанного во время мобилизационных мероприятий… Мужчину остановили для проверки документов, но он распылил газовый баллончик, ударил полицейского и сотрудника ТЦК (военкомата – ред.) отверткой и попытался убежать. По нему открыли огонь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По его информации, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, он ранен в шею и ногу. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250107/mobilizatsiya-1992756818.html

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины