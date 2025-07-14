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В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 14.07.2025 (обновлено: 15:33 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029012903.html
В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать
В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать - РИА Новости, 14.07.2025
В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать
Сотрудник полиции в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине открыл огонь по военнообязанному, напавшему с отверткой на сотрудника военкомата и... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:10:00+03:00
2025-07-14T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Сотрудник полиции в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине открыл огонь по военнообязанному, напавшему с отверткой на сотрудника военкомата и полицейского, которые пытались его мобилизовать, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге участковый полицейский стрелял в военнообязанного во время мобилизационных мероприятий… Мужчину остановили для проверки документов, но он распылил газовый баллончик, ударил полицейского и сотрудника ТЦК (военкомата – ред.) отверткой и попытался убежать. По нему открыли огонь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По его информации, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, он ранен в шею и ногу. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250107/mobilizatsiya-1992756818.html
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать

В Кривом Роге полицейский ранил в шею мужчину, пытавшегося избежать мобилизации

© Кадр видео из соцсетейВ Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать
В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
В Кривом Роге полицейский ранил мужчину, которого пытались мобилизовать
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Сотрудник полиции в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине открыл огонь по военнообязанному, напавшему с отверткой на сотрудника военкомата и полицейского, которые пытались его мобилизовать, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Кривом Роге участковый полицейский стрелял в военнообязанного во время мобилизационных мероприятий… Мужчину остановили для проверки документов, но он распылил газовый баллончик, ударил полицейского и сотрудника ТЦК (военкомата – ред.) отверткой и попытался убежать. По нему открыли огонь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По его информации, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, он ранен в шею и ногу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКривой РогДнепропетровская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы Украины
 
 
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