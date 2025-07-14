https://ria.ru/20250714/turtsiya-2029111507.html

Мэр Антальи, арестованный по делу о коррупции, попал в больницу

Мэр Антальи, арестованный по делу о коррупции, попал в больницу - РИА Новости, 14.07.2025

Мэр Антальи, арестованный по делу о коррупции, попал в больницу

Арестованный по делу о коррупции и вымогательстве мэр Антальи Мухиттин Бёчек госпитализирован из-за болезни сердца, передал телеканал Haber Global. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:35:00+03:00

2025-07-14T20:35:00+03:00

2025-07-14T20:35:00+03:00

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АНКАРА, 14 июл – РИА Новости. Арестованный по делу о коррупции и вымогательстве мэр Антальи Мухиттин Бёчек госпитализирован из-за болезни сердца, передал телеканал Haber Global. Правоохранительные органы ранее задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, возглавляемых представителями крупнейшей в Турции оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Лидер партии Озгюр Озель после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. Позже мэр Антальи был арестован решением суда. "Мухиттин Бёчек, задержанный и арестованный 5 июля в рамках расследования дела о взяточничестве, проводимого Главной прокуратурой Антальи, а затем временно отстраненный от работы в столичном муниципалитете, обратился в медпункт после того, как ему стало плохо в тюрьме", - передал телеканал. Бёчек был перевезен из тюрьмы в городскую больницу Антальи на машине скорой помощи.

https://ria.ru/20250324/erdogan-2007033059.html

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в мире, анталья (провинция), турция, взятка, взяточничество, коррупция