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Мэр Антальи, арестованный по делу о коррупции, попал в больницу - РИА Новости, 14.07.2025
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20:35 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/turtsiya-2029111507.html
Мэр Антальи, арестованный по делу о коррупции, попал в больницу
Мэр Антальи, арестованный по делу о коррупции, попал в больницу - РИА Новости, 14.07.2025
Мэр Антальи, арестованный по делу о коррупции, попал в больницу
Арестованный по делу о коррупции и вымогательстве мэр Антальи Мухиттин Бёчек госпитализирован из-за болезни сердца, передал телеканал Haber Global. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:35:00+03:00
2025-07-14T20:35:00+03:00
в мире
анталья (провинция)
турция
взятка
взяточничество
коррупция
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АНКАРА, 14 июл – РИА Новости. Арестованный по делу о коррупции и вымогательстве мэр Антальи Мухиттин Бёчек госпитализирован из-за болезни сердца, передал телеканал Haber Global. Правоохранительные органы ранее задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, возглавляемых представителями крупнейшей в Турции оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Лидер партии Озгюр Озель после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. Позже мэр Антальи был арестован решением суда. "Мухиттин Бёчек, задержанный и арестованный 5 июля в рамках расследования дела о взяточничестве, проводимого Главной прокуратурой Антальи, а затем временно отстраненный от работы в столичном муниципалитете, обратился в медпункт после того, как ему стало плохо в тюрьме", - передал телеканал. Бёчек был перевезен из тюрьмы в городскую больницу Антальи на машине скорой помощи.
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в мире, анталья (провинция), турция, взятка, взяточничество, коррупция
В мире, Анталья (провинция), Турция, Взятка, взяточничество, Коррупция
Мэр Антальи, арестованный по делу о коррупции, попал в больницу

Арестованного по делу о коррупции мэра Антальи Бёчека госпитализировали

© Фото : Muhittin Böcek Resmi Web SitesiМэр Анталии Мухиттин Бёчек
Мэр Анталии Мухиттин Бёчек - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Muhittin Böcek Resmi Web Sitesi
Мэр Анталии Мухиттин Бёчек. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июл – РИА Новости. Арестованный по делу о коррупции и вымогательстве мэр Антальи Мухиттин Бёчек госпитализирован из-за болезни сердца, передал телеканал Haber Global.
Правоохранительные органы ранее задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, возглавляемых представителями крупнейшей в Турции оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Лидер партии Озгюр Озель после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. Позже мэр Антальи был арестован решением суда.
"Мухиттин Бёчек, задержанный и арестованный 5 июля в рамках расследования дела о взяточничестве, проводимого Главной прокуратурой Антальи, а затем временно отстраненный от работы в столичном муниципалитете, обратился в медпункт после того, как ему стало плохо в тюрьме", - передал телеканал.
Бёчек был перевезен из тюрьмы в городскую больницу Антальи на машине скорой помощи.
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В миреАнталья (провинция)ТурцияВзяткавзяточничествоКоррупция
 
 
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