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Конкретики по саммиту Турции, России, США и Украины нет, заявил источник - РИА Новости, 14.07.2025
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20:46 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/turtsija-2029112888.html
Конкретики по саммиту Турции, России, США и Украины нет, заявил источник
Конкретики по саммиту Турции, России, США и Украины нет, заявил источник - РИА Новости, 14.07.2025
Конкретики по саммиту Турции, России, США и Украины нет, заявил источник
Конкретика по инициированному Анкарой саммиту Турции, РФ, США и Украины не появилась, переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:46:00+03:00
2025-07-14T20:46:00+03:00
в мире
турция
россия
сша
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Конкретика по инициированному Анкарой саммиту Турции, РФ, США и Украины не появилась, переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предложил встречу лидеров Турции, РФ, США и Украины для окончательного урегулирования конфликта и подписания соглашения о прекращении огня. "Нет, какой-либо конкретики нет. Турция поддерживает контакты со всеми сторонами для урегулирования конфликта", - заявил собеседник агентства.
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в мире, турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, США, Реджеп Тайип Эрдоган
Конкретики по саммиту Турции, России, США и Украины нет, заявил источник

Источник: конкретики по инициированному Анкарой саммиту с РФ, США и Украиной нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Конкретика по инициированному Анкарой саммиту Турции, РФ, США и Украины не появилась, переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предложил встречу лидеров Турции, РФ, США и Украины для окончательного урегулирования конфликта и подписания соглашения о прекращении огня.
"Нет, какой-либо конкретики нет. Турция поддерживает контакты со всеми сторонами для урегулирования конфликта", - заявил собеседник агентства.
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В миреТурцияРоссияСШАРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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