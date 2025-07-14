https://ria.ru/20250714/turtsija-2029112888.html
Конкретики по саммиту Турции, России, США и Украины нет, заявил источник
Конкретики по саммиту Турции, России, США и Украины нет, заявил источник - РИА Новости, 14.07.2025
Конкретики по саммиту Турции, России, США и Украины нет, заявил источник
Конкретика по инициированному Анкарой саммиту Турции, РФ, США и Украины не появилась, переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:46:00+03:00
2025-07-14T20:46:00+03:00
2025-07-14T20:46:00+03:00
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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Конкретика по инициированному Анкарой саммиту Турции, РФ, США и Украины не появилась, переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предложил встречу лидеров Турции, РФ, США и Украины для окончательного урегулирования конфликта и подписания соглашения о прекращении огня. "Нет, какой-либо конкретики нет. Турция поддерживает контакты со всеми сторонами для урегулирования конфликта", - заявил собеседник агентства.
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в мире, турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, США, Реджеп Тайип Эрдоган
Конкретики по саммиту Турции, России, США и Украины нет, заявил источник
Источник: конкретики по инициированному Анкарой саммиту с РФ, США и Украиной нет