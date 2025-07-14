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Источник: у Турции нет данных по новой встрече делегаций России и Украины
Источник: у Турции нет данных по новой встрече делегаций России и Украины - РИА Новости, 14.07.2025
Источник: у Турции нет данных по новой встрече делегаций России и Украины
Турецкая сторона не имеет никакой информации по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:00:00+03:00
2025-07-14T12:00:00+03:00
2025-07-14T12:01:00+03:00
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АНКАРА, 14 июл – РИА Новости. Турецкая сторона не имеет никакой информации по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле. "На данный момент нет никакой информации", - сообщил источник в администрации Эрдогана в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html
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в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков, юрий ушаков, сергей кислица, москва
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Сергей Кислица, Москва
Источник: у Турции нет данных по новой встрече делегаций России и Украины
Турция не имеет данных по третьему раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле